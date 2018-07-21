Британский историк рассказал, почему в Европе может исчезнуть Шенгенская зона
Из-за миграционного кризиса в Европе исчезнет Шенгенская зона. Ведь проблема мигрантов не решается на общеевропейском уровне.
Такое мнение высказал Стэнфордский историк Нил Фергюсон в интервью изданию "Новое время".
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"Исчезнет Шенгенская зона, потому что проблема мигрантов не решается на общеевропейском уровне", – сказал он.
То, что происходит в Италии, Польше, Венгрии, я бы объяснил ростом понимания ошибочности федерального проекта в Европе. Если ЕС не способен защитить свои границы, не нужно заниматься дальнейшей интеграцией,
– говорит историк.
Источник: 24 Канал
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