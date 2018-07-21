Британський історик розповів, чому в Європі може зникнути Шенгенська зона

Через міграційну кризу в Європі зникне Шенгенська зона. Адже проблема мігрантів не вирішується на загальноєвропейському рівні.

Таку думку висловив Стенфордський історик Ніл Фергюсон в інтерв'ю виданню "Новое время".

Читайте також: Німеччина погодилась прийняти 50 з 450 мігрантів, врятованих у Середземному морі

"Зникне Шенгенська зона, тому що проблема мігрантів не вирішується на загальноєвропейському рівні", – сказав він.

Те, що відбувається в Італії, Польщі, Угорщині, я б пояснив зростанням розуміння помилковості федерального проекту в Європі. Якщо ЄС не здатний захистити свої кордони, не потрібно займатися подальшою інтеграцією,

– говорить історик.