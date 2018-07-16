Німеччина погодилась прийняти 50 з 450 мігрантів, врятованих у Середземному морі

У Європі продовжують боротись з міграційною проблемою. Півсотні врятованих біженців погодилась прийняти Німеччина.

Про це повідомили речники німецького уряду, пише DW.

Читайте також: В ЄС відклали злиття транспортних гігантів Франції та Німеччини

Мігрантів два дні тому зняли з дерев'яного судна у Середземному морі. На його борту перебувало 450 людей.

Прийняти біженців погодилась також Італія, де раніше обіцяли не пускати у свої порти жодних рятувальних місій із біженцями. Втім, за умови, що до процесу долучаться й інші європейські країни. Тож крім Німеччини, ще по півсотні людей приймуть Франція та Мальта.

Зазначимо, що міграційне питання залишається одним із головних у Євросоюзі. Минулого місяця лідери ЄС домовились, що спробують вирішити міграційну кризу завдяки так званим контрольним центрам – пунктам пропуску для врятованих у Середземному морі біженців.

Нагадаємо, лише протягом минулого року у Середземному морі загинули понад три тисячі нелегалів. А за півроку 2018-го – вже майже тисяча людей.