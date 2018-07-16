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В ЄС відклали злиття транспортних гігантів Франції та Німеччини

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Єврокомісія розслідує злиття Siemens AG та Alstom SA
Єврокомісія розслідує злиття Siemens AG та Alstom SA / Фото з відкритих джерел

Європейська комісія, яка виконує функції головного антимонопольного регулятора ЄС, почала поглиблену перевірку злиття підрозділів німецької Siemens AG і французької Alstom SA в сфері залізничного машинобудування.

Про це йдеться у прес-релізі Європейської Комісії.

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Єврокомісія побоюється, що злиття гігантів галузі призведе до підвищення цін на їх продукцію, скорочення вибору на ринку та зниження конкурентного тиску, що може негативно позначитися на інноваціях. Зазначається, що розгляд буде завершено не пізніше 21 листопада.

Нагадаємо, що про плановане злиття було оголошено у вересні минулого року. Об'єднана компанія буде називатися Siemens Alstom, вона збереже штаб-квартиру в передмісті Парижа, її річний виторг складе близько 15,3 мільярда євро.

Раніше обидві компанії повідомили, що очікують завершення угоди в другому півріччі 2019 року.

Siemens AGНімецький концерн, що працює в області електротехніки, електроніки, енергетичного устаткування, транспорту, медичного обладнання та світлотехніки, а також спеціалізованих послуг у різних галузях промисловості, транспорту і зв'язку. Штаб-квартири знаходяться в Берліні та Мюнхені.

AlstomОдин зі світових лідерів (поряд з Siemens і Bombardier) у виробництві енергетичного устаткування і залізничного транспорту. Оборот компанії в 2016-2017 фінансовому році склав 7,3 мільярда євро. Alstom працює у понад 60 країнах, чисельність її персоналу перевищує 32,8 тисячі осіб.

Теги: Новини Франції Siemens Єврокомісія Європа
Джерело: 24 Канал
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