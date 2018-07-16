В ЕС отложили слияние транспортных гигантов Франции и Германии

Европейская комиссия, которая выполняет функции главного антимонопольного регулятора ЕС, начала углубленную проверку слияния подразделений немецкой Siemens AG и французской Alstom SA в сфере железнодорожного машиностроения.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской Комиссии.

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Еврокомиссия опасается, что слияние гигантов отрасли приведет к повышению цен на их продукцию, сокращению выбора на рынке и снижению конкурентного давления, что может негативно сказаться на инновациях. Отмечается, что разбирательство будет завершено не позднее 21 ноября.

Напомним, что о планируемом слиянии было объявлено в сентябре прошлого года. Объединенная компания будет называться Siemens Alstom, она сохранит штаб-квартиру в пригороде Парижа, ее годовая выручка составит около 15,3 миллиарда евро.



Ранее обе компании сообщили, что ожидают завершения сделки во втором полугодии 2019 года.

Siemens AG Немецкий концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры находятся в Берлине и Мюнхене.

Alstom Один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Оборот компании в 2016-2017 финансовом году составил 7,3 миллиарда евро. Alstom работает в более чем 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тысячи человек.