Германия согласилась принять 50 из 450 мигрантов, спасенных в Средиземном море

В Европе продолжают бороться с миграционной проблемой. Полсотни спасенных беженцев согласилась принять Германия.

Об этом сообщили спикеры немецкого правительства, пишет DW.

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Мигрантов два дня назад сняли с деревянного судна в Средиземном море. На его борту находились 450 человек.

Принять беженцев согласилась также Италия, где ранее обещали не пускать в свои порты никаких спасательных миссий с беженцами. Впрочем, при условии, что к процессу присоединятся и другие европейские страны. Поэтому кроме Германии, еще по полсотне человек примут Франция и Мальта.

Отметим, что миграционный вопрос остается одним из главных в Евросоюзе. В прошлом месяце лидеры ЕС договорились, что попытаются решить миграционный кризис благодаря так называемым контрольным центрам – пунктам пропуска для спасенных в Средиземном море беженцев.

Напомним, только в течение прошлого года в Средиземном море погибли больше трех тысяч нелегалов. А за полгода 2018-го – уже почти тысяча человек.