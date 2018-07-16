12:58
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Германия согласилась принять 50 из 450 мигрантов, спасенных в Средиземном море

27 Читати новину українською
Беженцы в Средиземном море
Беженцы в Средиземном море / Фото из открытых источников

В Европе продолжают бороться с миграционной проблемой. Полсотни спасенных беженцев согласилась принять Германия.

Об этом сообщили спикеры немецкого правительства, пишет DW.

Читайте также: В ЕС отложили слияние транспортных гигантов Франции и Германии

Мигрантов два дня назад сняли с деревянного судна в Средиземном море. На его борту находились 450 человек.

Принять беженцев согласилась также Италия, где ранее обещали не пускать в свои порты никаких спасательных миссий с беженцами. Впрочем, при условии, что к процессу присоединятся и другие европейские страны. Поэтому кроме Германии, еще по полсотне человек примут Франция и Мальта.

Отметим, что миграционный вопрос остается одним из главных в Евросоюзе. В прошлом месяце лидеры ЕС договорились, что попытаются решить миграционный кризис благодаря так называемым контрольным центрам – пунктам пропуска для спасенных в Средиземном море беженцев.

Напомним, только в течение прошлого года в Средиземном море погибли больше трех тысяч нелегалов. А за полгода 2018-го – уже почти тысяча человек.

Теги: беженцы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сегодня, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 689
ТОП-3 хороших смартфона, которые стоят меньше 3 тысяч гривен
15 июля, 12:02 ТОП-3 хороших смартфона, которые стоят меньше 3 тысяч гривен
3642
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сегодня, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1252
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 июля, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1697
Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
15 июля, 20:00 Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
609
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
"Дорога в никуда": Климкин прокомментировал открытие моста в оккупированном Крыму
 15 мая , 15:55
Россия обречена на поражения, – Портников
 1 марта , 21:17
Эксперт рассказал, кто инициировал разгон палаточного городка возле Рады
 5 марта , 23:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук