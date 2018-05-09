Британский писатель рассказал, как помог написать сыну эссе и тот получил "тройку"

Известный британский писатель и лауреат Букеровской премии Иэн Макьюэн поделился историей, как однажды помог сыну написать эссе по его роману "Непоколебимая любовь" ( "Enduring Love"), но в результате парень получил "тройку".

Об этом сообщают в The Daily Mail.

Курьезная история произошла несколько лет назад, когда младшему сыну нужно было написать свои размышления над романом отца "Непоколебимая любовь" 1997 года, который уже давно входит в часть английского учебного плана.

Его заставили прочитать книгу своего отца – представьте себе. Бедный парень! Признаюсь, я дал ему книгу и рассказал, что ему следует учитывать. Я не читал его эссе, но оказалось, что учитель принципиально не согласен с тем, что там сказано,

– признался Макьюэн, добавив, что сын получит "С +".

Сделав паузу, он продолжил: "На самом деле, эта история была бы намного лучше, если бы я сказал, что он получил "D"".

Экранизация фильма "Непоколебимая любовь" (2004) по книге Иена Макьюэна

Стоит добавить, что в 2008 году журнал The Times включил Макьюэна в список "пятидесяти выдающихся британских писателей в период с 1945 года". Сам автор написал более 20 романов, детских книг и сценариев. Его лучшими романами считают такие образцы как "Амстердам", "Искупление", "Суббота" и "На берегу", экранизация которого выйдет 18 мая этого года. Кроме этого, по сюжету 7 его книг состоялось еще несколько экранизаций.