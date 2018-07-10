Британский ветеринар на своем примере показала, как страдают собаки в запертом авто

Британский ветеринар Зефани Вудворт провела эксперимент, с помощью которого продемонстрировала, как сильно страдают собаки, когда их хозяева оставляют их в машине под палящим солнцем.

Женщина заперлась в своей машине в полдень, вооружившись секундомером и термометром, и записала эксперимент на видео.

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Сейчас 15:00 и я решила посидеть в своей машине, чтобы понять, как себя чувствуют собаки, оставленные хозяевами в транспортном средстве,

– сказала ветеринар.

Вудворт включил свой секундомер и перед началом исследования показала, что температура в машине уже достигла отметки в +31 градус. Через 7 минут женщина сообщила, что чувствует себя нормально, а температура воздуха в машине поднялась до +37. На 12 минуте исследования ветеринар отметила, что ей уже немного не по себе и добавила, что температура в машине составляет +40 градусов.

"Собака уже бы пыталась как-то выбраться из машины", – добавила Зефани Вудворт.

За 30 минут эксперимента автомобиль ветеринара нагрелся до +46 градусов.

"Я уже просто таю. Пожалуйста, не оставляйте своих собак умирать в автомобилях", – подытожила женщина.

Ветеринар отметила, что даже такие условия не соответствуют тому, что чувствует животное, поскольку в любой момент человек может выйти из машины, а собака начинает паниковать. Также у собак нет потовых желез и есть шерсть, а это ухудшает ситуацию.

Эксперимент британского ветеринара Зефани Вудвортс в автомобиле: