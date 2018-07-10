Британський ветеринар на своєму прикладі показала, як страждають собаки у замкненому авто

Британський ветеринар Зефані Вудворт провела експеримент, за допомогою якого продемонструвала, як сильно страждають собаки, коли їхні господарі залишають їх у машині під палючим сонцем.

Жінка закрилася у своїй автівці в полудень, озброївшись секундоміром та термометром і записала експеримент на відео.

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Зараз 15:00 і я вирішила посидіти у своїй машині, щоб зрозуміти, як себе почувають собаки, залишені господарями у транспортному засобі,

– сказала ветеринар.

Вудворт увімкнула свій секундомір та перед початком дослідження показала, що температура у машині вже сягнула позначки в +31 градус. Через 7 хвилин жінка повідомила, що почувається нормально, а температура повітря у автівці піднялась до +37. На 12 хвилині дослідження ветеринар зазначила, що їй вже трохи не по собі і додала, що температура в машині становить +40 градусів.

"Собака вже б намагалася якось вибратись із машини", – додала Зефані Вудворт.

За 30 хвилин експерименту автомобіль ветеринара нагрівся до +46 градусів.

"Я вже просто тану. Будь ласка, не залишайте своїх собак помирати у автомобілях", – підсумувала жінка.

Ветеринар зазначила, що навіть такі умови не відповідають тому, що відчуває тварина, оскільки в будь-який момент людина може вийти з автівки, а собака починає панікувати. Також у собак немає потових залоз і є шерсть, а це – погіршує ситуацію.

Експеримент британського ветеринара Зефані Вудвортс в автомобілі: