На одном из избирательных округов в британском городе Барнсли кандидаты набрали одинаковое количество голосов. Чтобы определить победителя, пришлось подбрасывать монетку.

Местные выборы в королевстве состоялись 6 мая. Борьба в Барнсли шла между кандидатами от Консервативной и Лейбористской партий.

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Оба политика получили по 1 084 голоса. Законодательством предусмотрено, что в таком случае окончательный результат надо решить, подбросив монету.

Как пишет Huddersfield Daily Examiner, что кандидат лейбористов выбрал реверс монеты с портретом королевы Елизаветы II, это принесло ему победу.

Подсчет голосов в королевстве продолжается

По предварительной информации, победу в большинстве округов Англии получают консерваторы.

Зато представителям Лейбористской партии достанется половина мест в парламенте Уэльса.

В Шотландии традиционно выигрывает Шотландская национальная партия. Но сохранит ли она большинство в местном парламенте – пока неизвестно.

Похожий случай в США

Монетка помогла определить результат выборов и на 6 избирательных участках в Айове в США. В 2016 году там состоялись первичные выборы кандидата от Демократической партии на пост президента.

Тогда судьба улыбнулась кандидату Хиллари Клинтон, ей удалось таким образом одержать победу у Берне Сандерса на 6 из 6 участков. Такую вероятность оценивали в 1,6%.

Шесть из шести участков достались Хиллари Клинтон, она обошла на них Берне Сандерса. Вероятность такой серии оценивается в 1,6 процента.