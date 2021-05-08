В британском городе подбрасывали монетку, чтобы выбрать победителя выборов
На одном из избирательных округов в британском городе Барнсли кандидаты набрали одинаковое количество голосов. Чтобы определить победителя, пришлось подбрасывать монетку.
Местные выборы в королевстве состоялись 6 мая. Борьба в Барнсли шла между кандидатами от Консервативной и Лейбористской партий.
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Оба политика получили по 1 084 голоса. Законодательством предусмотрено, что в таком случае окончательный результат надо решить, подбросив монету.
Как пишет Huddersfield Daily Examiner, что кандидат лейбористов выбрал реверс монеты с портретом королевы Елизаветы II, это принесло ему победу.
Подсчет голосов в королевстве продолжается
- По предварительной информации, победу в большинстве округов Англии получают консерваторы.
- Зато представителям Лейбористской партии достанется половина мест в парламенте Уэльса.
- В Шотландии традиционно выигрывает Шотландская национальная партия. Но сохранит ли она большинство в местном парламенте – пока неизвестно.
Похожий случай в США
Монетка помогла определить результат выборов и на 6 избирательных участках в Айове в США. В 2016 году там состоялись первичные выборы кандидата от Демократической партии на пост президента.
Тогда судьба улыбнулась кандидату Хиллари Клинтон, ей удалось таким образом одержать победу у Берне Сандерса на 6 из 6 участков. Такую вероятность оценивали в 1,6%.
Шесть из шести участков достались Хиллари Клинтон, она обошла на них Берне Сандерса. Вероятность такой серии оценивается в 1,6 процента.
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