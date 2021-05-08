На одному з виборчих округів у британському місті Барнслі кандидати набрали однакову кількість голосів. Аби визначити переможця, довелося підкидати монетку.

Місцеві вибори у королівстві відбулися 6 травня. Боротьба у Барнслі точилася між кандидатами від Консервативної та Лейбористської партій.

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Обоє політиків отримали по 1084 голосів. Законодавством передбачено, що у такому випадку остаточний результат треба вирішити, підкинувши монету.

Як пише Huddersfield Daily Examiner, що кандидат лейбористів обрав реверс монети з портретом королеви Єлизавети II, це принесло йому перемогу.

Підрахунок голосів у королівстві ще триває За попередньою інформацію, перемогу у більшості округів Англії здобувають консерватори.

Натомість представникам Лейбористської партії дістанеться половина місць в парламенті Уельсу.

У Шотландії традиційно виграє Шотландська національна партія. Та чи збереже вона більшість у місцевому парламенті – поки невідомо.

Схожий випадок у США

Монетка допомогла визначити результат виборів й на 6 виборчих дільницях в Айові у США. У 2016 році там відбулися первинні вибори кандидата від Демократичної партії на пост президента.

Тоді доля усміхнулася кандидатці Гілларі Клінтон, їй вдалося у такий спосіб вибороти перемогу у Берні Сандерса на 6 з 6 дільниць. Таку ймовірність оцінювали у 1,6%.

Шість із шести ділянок дісталися Хілларі Клінтон, вона обійшла на них Берні Сандерса. Імовірність такої серії оцінюється в 1,6 відсотка.