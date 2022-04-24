В Брянской области на границе с Украиной оккупанты создают фортификационные сооружения
24 апреля 2022 , 07:23Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне наращивают инженерно-фортификационные сооружения в Брянской области. Это в 3 километрах от госграницы Украины.
В общем, на Северском направлении нет существенных изменений.
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Российские пограничники взялись усиленно охранять свою границу. В частности, в Брянской и Курской областях.
Кроме того, враг увеличивает группировку войск. В Белгородскую область перекидывают дополнительные подразделения. В 60 километрах от границы оккупанты развернули "Искандер-М".
Важно – Новые данные о безумных потерях врага по состоянию на 23 апреля: