В Брянской области на границе с Украиной оккупанты создают фортификационные сооружения

Россияне наращивают инженерно-фортификационные сооружения в Брянской области. Это в 3 километрах от госграницы Украины.

В общем, на Северском направлении нет существенных изменений.

Кстати Россияне хотят парад пленных, ВСУ уволили 8 населенных пунктов: основное за 60 день войны

Российские пограничники взялись усиленно охранять свою границу. В частности, в Брянской и Курской областях.

Кроме того, враг увеличивает группировку войск. В Белгородскую область перекидывают дополнительные подразделения. В 60 километрах от границы оккупанты развернули "Искандер-М".

Важно – Новые данные о безумных потерях врага по состоянию на 23 апреля: