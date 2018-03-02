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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Брюссель готов быть посредником в газовом споре Украины и России, – Еврокомиссия

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Евросоюз готов выступить посредником в газовой войне Украины и России
Евросоюз готов выступить посредником в газовой войне Украины и России / visnyk.lutsk.ua

Европейская комиссия готова помочь решить газовый конфликт между Киевом и Москвой, который с новой силой разгорелся после решения Стокгольмского арбитража 28 февраля.

Как передает УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

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"Украинская власть проинформировала нас о возможной чрезвычайной ситуации в украинской газовой транзитной системе. Мы серьезно восприняли это беспокойство. И мы готовы работать с украинской и российской властью", – отметила Итконен.

По словам пресс-секретаря, в четверг вице-президент Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович общался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который просил его "активизировать консультации относительно возможных трехсторонних переговоров с РФ и Украиной".

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Еврокомиссия готова упростить такие переговоры, если есть запрос от двух сторон. Сегодня вице-президент будет контактировать с министрами по вопросам энергетики Украины и России для обсуждения ситуации,
– добавила Итконен.

Почему в очередной раз обострился газовый спор между Украиной и Россией? 28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску к "Газпрому", согласно которому суд обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов по итогам рассмотрения двух дел. Учитывая долг украинской компании, окончательная сумма, которую должна заплатить российская сторона, составила 2,56 миллиарда долларов.

На следующий день после получения решения суда, утром 1 марта, "Газпром" отказался поставлять в Украину газ.

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Газовый конфликт Газпром Евросоюз Нафтогаз Еврокомиссия
Источник: 24 Канал
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