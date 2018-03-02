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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Брюссель готовий бути посередником в газовій суперечці України та Росії, – Єврокомісія

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Євросоюз готовий виступити посередником у газовій війні України та Росії
Євросоюз готовий виступити посередником у газовій війні України та Росії / visnyk.lutsk.ua

Європейська комісія готова допомогти вирішити газовий конфлікт між Києвом та Москвою, який з новою силою розгорівся після рішення Стокгольмського арбітражу 28 лютого.

Як передає УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила речник Єврокомісії Анна-Каіса Ітконен.

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"Українська влада поінформувала нас щодо можливої надзвичайної ситуації в українській газовій транзитній системі. Ми серйозно сприйняли це занепокоєння. І ми готові працювати з українською та російською владою", – зазначила Ітконен.

За словами речниці, в четвер віце-президент Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчович спілкувався з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, який просив його "активізувати консультації стосовно можливих тристоронніх переговорів з РФ та Україною".

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Єврокомісія готова спростити такі переговори, якщо є запит від двох сторін. Сьогодні віце-президент контактуватиме з міністрами з питань енергетики України та Росії для обговорення ситуації,
– додала Ітконен.

Чому вчергове загострилась газова суперечка між Україною та Росією? 28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом до "Газпрому", згідно з яким суд зобов'язав російську компанію виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів за підсумком розгляду двох справ. Враховуючи борг української компанії, остаточна сума, яку має сплатити російська сторона, склала 2,56 мільярда доларів.

Наступного дня після отримання рішення суду, вранці 1 березня "Газпром" відмовився поставляти в Україну газ.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Газовий конфлікт Євросоюз Газпром Нафтогаз Єврокомісія
Джерело: 24 Канал
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