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      Брюссель и Лондон договорились о юридических гарантиях Великобритании по Brexit

      8 Читати новину українською
      Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер
      Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер / Фото из открытых источников

      Стороны договорились до конца переходного периода после Brexit (до 31 декабря 2020 года) провести дополнительные переговоры, которые будут посвящены исключительно проблеме границы между Ирландией, которая остается в составе ЕС и Северной Ирландией, которая покидает его.

      Отмечается, что эти переговоры должны исключить необходимость применения прописанного в тексте соглашения о выходе Великобритании из ЕС механизма "бекстоп", который требует сохранить Северную Ирландию в составе единого европейского рынка, пока не будет найдено решение относительно режима прозрачной границы.

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      Достигнутая договоренность предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе и по механизму "бекстоп". Теперь мы можем довести процесс выхода к упорядоченному завершению. Наш выбор теперь очевиден: либо достигнутое сегодня соглашение, или же Brexit может вообще не состояться,
      – заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

      Гарантии оформлены в виде декларации из шести пунктов, текст которой должен быть приложен к 585-страничного соглашения о выходе Великобритании из ЕС. В документе, в частности, отмечается, что Евросоюз и Великобритания "заявили о твердые обязательства произвести до 31 декабря 2020 альтернативные договоренности, которые позволят избежать необходимости применения механизма "бекстоп". В то же время в тексте этого документа нет никаких временных ограничений относительно возможного срока действия механизма, если он все же будет применен, а есть только пространственная декларация о намерении избежать необходимости его применения.

      Великобритания опасается, что в случае задействования "бекстопа" Северная Ирландия останется частью единого рынка ЕС на неопределенный срок, в результате чего Лондон частично потеряет суверенитет над этой территорией. Достигнутая с руководством ЕС договоренность позволить премьеру Великобритании утвердить соглашение о выходе из Евросоюза в британском парламенте, что обеспечит упорядоченный выход Великобритании из состава сообщества 29 марта этого года.

       

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      11 марта
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      Теги: Жан-Клод Юнкер Тереза Мэй Brexit Северная Ирландия Ирландия Великобритания Европа Новости политики
      Источник: 24 Канал
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