Брюссель и Лондон договорились о юридических гарантиях Великобритании по Brexit
Стороны договорились до конца переходного периода после Brexit (до 31 декабря 2020 года) провести дополнительные переговоры, которые будут посвящены исключительно проблеме границы между Ирландией, которая остается в составе ЕС и Северной Ирландией, которая покидает его.
Отмечается, что эти переговоры должны исключить необходимость применения прописанного в тексте соглашения о выходе Великобритании из ЕС механизма "бекстоп", который требует сохранить Северную Ирландию в составе единого европейского рынка, пока не будет найдено решение относительно режима прозрачной границы.
Читайте также: Мэй потеряла поддержку почти всего кабинета министров через Brexit
Достигнутая договоренность предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе и по механизму "бекстоп". Теперь мы можем довести процесс выхода к упорядоченному завершению. Наш выбор теперь очевиден: либо достигнутое сегодня соглашение, или же Brexit может вообще не состояться,
– заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Гарантии оформлены в виде декларации из шести пунктов, текст которой должен быть приложен к 585-страничного соглашения о выходе Великобритании из ЕС. В документе, в частности, отмечается, что Евросоюз и Великобритания "заявили о твердые обязательства произвести до 31 декабря 2020 альтернативные договоренности, которые позволят избежать необходимости применения механизма "бекстоп". В то же время в тексте этого документа нет никаких временных ограничений относительно возможного срока действия механизма, если он все же будет применен, а есть только пространственная декларация о намерении избежать необходимости его применения.
Великобритания опасается, что в случае задействования "бекстопа" Северная Ирландия останется частью единого рынка ЕС на неопределенный срок, в результате чего Лондон частично потеряет суверенитет над этой территорией. Достигнутая с руководством ЕС договоренность позволить премьеру Великобритании утвердить соглашение о выходе из Евросоюза в британском парламенте, что обеспечит упорядоченный выход Великобритании из состава сообщества 29 марта этого года.
Выбор редакции
-
Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финал скандального расследования11 марта , 23:15
-
Главные новости 11 марта: убийственная непогода в Украине и новая провокация России на Азове11 марта , 22:17
-
Как вокалист The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство: неожиданные подробности11 марта , 21:23