Брюссель та Лондон дійшли згоди щодо юридичних гарантіях Великобританії по Brexit

Сторони домовилися до кінця перехідного періоду після Brexit (до 31 грудня 2020 року) провести додаткові переговори, які будуть присвячені виключно проблемі кордону між Ірландією, що залишається у складі ЄС та Північною Ірландією, яка покидає його.

Зазначається, що ці переговори повинні виключити необхідність застосування прописаного у тексті угоди про вихід Великобританії з ЄС механізму "бекстоп", який вимагає зберегти Північну Ірландію в складі єдиного європейського ринку, поки не буде знайдено рішення щодо режиму прозорого кордону.

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Досягнута домовленість надає чіткі роз'яснення та юридичні гарантії за угодою про вихід і за механізмом "бекстоп". Тепер ми можемо довести процес виходу до впорядкованого завершення. Наш вибір тепер очевидний: це або досягнута сьогодні угода, або ж Brexit може взагалі не відбутися,

– заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Гарантії оформлені у вигляді декларації з шести пунктів, текст якої має бути додано до 585-сторінкової угоди про вихід Великобританії з ЄС. У документі, зокрема, наголошується, що Євросоюз і Великобританія "заявили про тверді зобов'язання виробити до 31 грудня 2020 року альтернативні домовленості, які дозволять уникнути необхідності застосування механізму "бекстоп". Водночас в тексті цього документа немає ніяких тимчасових обмежень щодо можливого терміну дії механізму, якщо він все ж буде застосований, а є лише просторова декларація про намір уникнути необхідності його застосування.

Великобританія побоюється, що в разі задіяння "бекстопа" Північна Ірландія залишиться частиною єдиного ринку ЄС на невизначений термін, в результаті чого Лондон частково втратить суверенітет над цією територією. Досягнута з керівництвом ЄС домовленість повинна дозволити прем'єру Великобританії затвердити угоду про вихід з Євросоюзу в британському парламенті, що забезпечить упорядкований вихід Великобританії зі складу спільноти 29 березня цього року.