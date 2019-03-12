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      Брюссель та Лондон дійшли згоди щодо юридичних гарантіях Великобританії по Brexit

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      Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер
      Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер / Фото з відкритих джерел

      Сторони домовилися до кінця перехідного періоду після Brexit (до 31 грудня 2020 року) провести додаткові переговори, які будуть присвячені виключно проблемі кордону між Ірландією, що залишається у складі ЄС та Північною Ірландією, яка покидає його.

      Зазначається, що ці переговори повинні виключити необхідність застосування прописаного у тексті угоди про вихід Великобританії з ЄС механізму "бекстоп", який вимагає зберегти Північну Ірландію в складі єдиного європейського ринку, поки не буде знайдено рішення щодо режиму прозорого кордону.

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      Досягнута домовленість надає чіткі роз'яснення та юридичні гарантії за угодою про вихід і за механізмом "бекстоп". Тепер ми можемо довести процес виходу до впорядкованого завершення. Наш вибір тепер очевидний: це або досягнута сьогодні угода, або ж Brexit може взагалі не відбутися,
      – заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

      Гарантії оформлені у вигляді декларації з шести пунктів, текст якої має бути додано до 585-сторінкової угоди про вихід Великобританії з ЄС. У документі, зокрема, наголошується, що Євросоюз і Великобританія "заявили про тверді зобов'язання виробити до 31 грудня 2020 року альтернативні домовленості, які дозволять уникнути необхідності застосування механізму "бекстоп". Водночас в тексті цього документа немає ніяких тимчасових обмежень щодо можливого терміну дії механізму, якщо він все ж буде застосований, а є лише просторова декларація про намір уникнути необхідності його застосування.

      Великобританія побоюється, що в разі задіяння "бекстопа" Північна Ірландія залишиться частиною єдиного ринку ЄС на невизначений термін, в результаті чого Лондон частково втратить суверенітет над цією територією. Досягнута з керівництвом ЄС домовленість повинна дозволити прем'єру Великобританії затвердити угоду про вихід з Євросоюзу в британському парламенті, що забезпечить упорядкований вихід Великобританії зі складу спільноти 29 березня цього року.

       

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      Теги: Новини політики Європа Великобританія Ірландія Північна Ірландія Brexit Тереза Мей Жан-Клод Юнкер
      Джерело: 24 Канал
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