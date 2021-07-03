Поражение Бельгии на Евро-2020: в Брюсселе массовые беспорядки, в ход пошли водные пушки

В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки после поражения сборной Бельгии на Евро-2020. Бельгийцы проиграли итальянцам со счетом 2:1, пропустив таким образом Италию в финал.

Столкновения вспыхнули между бельгийскими и итальянскими болельщиками. Нормализовать ситуацию удалось только правоохранителям.

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Так, после матча Бельгия – Италия разъяренные бельгийские болельщики устроили дебош в центре Брюсселя. Радикально настроенные группы молодых людей грабили магазины, разбрасывали вещи и поджигали дымовые шашки и фейерверки.

Противостояние с правоохранителями

Особо агрессивных болельщиков задержала полиция. Также правоохранители применили против фанатов водные пушки и слезоточивый газ.

Когда полицейские пытались разогнать группу, которая напала на человека с итальянским флагом, фанаты забросали офицеров и витрины магазинов всем, что попалось под руку.

Мир в центре бельгийской столицы удалось установить лишь поздно ночью.