О заседании объявили в день его проведения. После него Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг.
Кстати В НАТО осудили признание Россией боевиков на Донбассе
Как Столтенберг реагировал на решение Путина
Генсек альянса сразу отреагировал на признание Путиным боевиков. Он подчеркнул, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Столтенберг призвал Москву прекратить разжигать конфликта и вспомнить о дипломатии.
Что этому предшествовало
- Путин "признал" фейковые "республики" на Донбассе. Он подписал с боевиками договоры о дружбе и поручил ввести свои войска на Донбасс.
- Украина сразу созвала заседание Совета национальной безопасности и обороны и обратилась к международным партнерам.
- Весь цивилизованный мир осудил действия Москвы. Новые санкции уже анонсировал ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и др. Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".
- Президент Владимир Зеленский получил запрос о расторжении дипломатических отношений с Россией. Вскоре он его рассмотрит.
- Верховная Рада 22 февраля одобрила постановление-ответ России. Констатировали, что Кремль усиливает агрессию и нарушает территориальную целостность нашего государства.
К теме – Путин ввел войска в ОРДЛО | На эту минуту: