Про засідання оголосили в день його проведення. Після нього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе брифінг.

До речі У НАТО засудили визнання Росією бойовиків на Донбасі

Як Столтенберг реагував на рішення Путіна

Генсек Альянсу одразу відреагував визнання Путіним бойовиків. Він наголосив, що НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Столтенберг закликав Москву припинити розпалювати конфлікт і згадати про дипломатію.

Що цьому передувало

Путін "визнав" фейкові "республіки" на Донбасі. Він підписав з бойовиками договори про дружбу та доручив ввести свої війська на Донбас.

Україна одразу скликала засідання Ради національної безпеки та оборони та звернулась до міжнародних партнерів.

Весь цивілізований світ засудив дії Москви. Нові санкції вже анонсували ЄС, США, Канада, Японія, Австралія тощо. Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський отримав запит про розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Незабаром він його розгляне.

Верховна Рада 22 лютого схвалила постанову-відповідь Росії. Констатували, що Кремль посилює агресію та порушує територіальну цілісність нашої держави.

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