Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в эфире 24 Канала объяснил, что это решение не является неотложным в нынешней ситуации. Зато правительству следовало бы заняться вопросом бронирования других важных категорий населения.

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Забронированных чиновников станет больше

Во время заседания 2-го июля правительство разрешило увеличить объем бронирования для чиновников и госслужащих. Теперь Межведомственная рабочая группа может подавать предложения министру обороны Рустему Умерову по увеличению объемов бронирования.

Лучше бы Кабмин занимался вопросами бронирования (работников – 24 Канал) военно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры. Так получается, что когда нужно забронировать чиновников – все происходит очень быстро. А когда говорится о вопросах с бронированием вышеупомянутых людей и предоставления им возможности обновить данные, то вопрос до сих пор не решен,

– отметил Роман Костенко.

По словам Костенко, это является большой проблемой. Ведь условно инженеры, которые изготавливают дроны или взрывчатку, должны оставаться на своих рабочих местах, чтобы обеспечивать войско теми или иными видами оружия.

Кроме того, есть и другие профессии, которые необходимы не только для поддержки войска, а в целом нормального функционирования страны. К примеру, аграрии.

"Все ищут какие-то риски. Мол, если дать немного больше свободы, то все украинцы пойдут прятаться. Наша задача – выиграть войну, должен быть четкий общественный договор: кто-то воюет – кто-то обеспечивает. Так и должны работать, а не думать, что все сразу будут бежать от призыва. С четкими правилами такого не будет", – подчеркнул нардеп.