"Джура" имеет шасси Toyota Land Cruiser 70, на которое установили специально разработанную бронекапсулу, что обеспечивает уровень баллистической защиты личного состава от огня из стрелкового оружия.

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Автомобиль "Джура" допустили к эксплуатации

Бронеавтомобиль является компактным, с относительно небольшой массой, что облегчает его проходимость. В дополнение, конструкция бронекапсулы также позволяет установку пулемета на турели.

Парк бронированных транспортных средств ВСУ пополнился еще одним образцом отечественной разработки. Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура", предназначен для выполнения различных тактических задач,

– написали в министерстве.

В Минобороны отметили, что украинские инженеры также усилили подвеску машины.

В зависимости от назначения бронеавтомобиль могут изготавливать в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения: транспорт для разведки и патрулирования, для выполнения задач логистики, проведения эвакуации раненых и тому подобное.

Обратите внимание! Процедура кодификации для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.

К слову, ранее Минобороны представило платформу для сотрудничества с производителями тылового имущества. Целью ведомства было цифровизировать процессы, чтобы исключить коррупцию.