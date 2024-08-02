Воинские части часто оставляют объявления о том, каких конкретно специалистов им не хватает в данный момент. В Минобороны также объясняли, что процент тех, кто участвует в штурмовых действиях, от общего количества военнослужащих, на самом деле не так высок.

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Какие специалисты нужны в ВСУ

Министерство обороны Украины сотрудничает с несколькими рекрутинговыми платформами. Речь идет о:

  • Lobby X;
  • Robota.ua;
  • Work.ua;
  • OLX.

Таким образом украинцы могут предлагать свои кандидатуры в определенные подразделения и на определенные специальности. Отмечается, что перечень вакансий стабильно широкий.

Ранее руководитель военного департамента рекрутинговой платформы Lobby X Ольга Бандривская рассказала, что на сайте доступны более 3000 актуальных вакансий. Они касаются всех родов войск Сил Обороны и на каждую из вакансий готовы набрать десятки людей.

По словам Бандривской, высокий спрос наблюдался на таких специалистов:

  • операторы БПЛА;
  • водители;
  • механики;
  • мастера техники;
  • электрики;
  • медики.

К слову, в мае стало известно, что Сухопутные войска создали собственный рекрутинговый центр для набора специалистов по беспилотным летательным аппаратам. Центр отбирает мотивированных кандидатов с необходимыми качествами для обучения и службы.