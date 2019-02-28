Бронеавтомобиль "Барс-8" прошел государственные испытания и будет поставляться ВСУ

Тактический бронированный автомобиль "Барс-8" для Вооруженных сил Украины завершил программу государственных испытаний, которая длилась более двух лет. По итогам госиспытаний компания производитель "Богдан Моторс" будет поставлять броневики ВСУ и продвигать их на внешних рынках.

Пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что бронеавтомобиль "Барс-8" успешно прошел все этапы – ходовые испытания, преодоление бродов, прохождение бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов.

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Отмечается, что "Барс-8" стал второй боевой бронированной машиной в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2", которая прошла государственные испытания.

Авто укомплектовано новым шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, систем регулирования давления в шинах, систем пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противосколочной подложки корпуса и автономной климатической системы.

Существует модификация мобильного минометного комплекса UKR-MMC на шасси бронеавтомобиля "БАРС-8".

Смотрите видео демонстрации MMC на шасси "БАРС-8"