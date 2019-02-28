15:48
28 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина
      Вєсті Кремля
      21:31, 27 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, 27 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Бронеавтомобиль "Барс-8" прошел государственные испытания и будет поставляться ВСУ

      35 Читати новину українською
      Бронеавтомобиль "Барс-8"
      Бронеавтомобиль "Барс-8" / Фото из открытых источников

      Тактический бронированный автомобиль "Барс-8" для Вооруженных сил Украины завершил программу государственных испытаний, которая длилась более двух лет. По итогам госиспытаний компания производитель "Богдан Моторс" будет поставлять броневики ВСУ и продвигать их на внешних рынках.

      Пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что бронеавтомобиль "Барс-8" успешно прошел все этапы – ходовые испытания, преодоление бродов, прохождение бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов.

      Читайте также: Украинский бронеавтомобиль "Козак-2М1" проходит испытания украинским бездорожьем

      Отмечается, что "Барс-8" стал второй боевой бронированной машиной в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2", которая прошла государственные испытания.

      Авто укомплектовано новым шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.

      Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, систем регулирования давления в шинах, систем пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противосколочной подложки корпуса и автономной климатической системы.

      Существует модификация мобильного минометного комплекса UKR-MMC на шасси бронеавтомобиля "БАРС-8".

      Смотрите видео демонстрации MMC на шасси "БАРС-8"

       

      blog_ava
      Путин наградил орденом народного артиста Украины
      сегодня
      651
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною
      сегодня , 15:00 Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною
      Олексій Чибісов 7297
      США и Китай начали мировую войну технологий: владелец 5G станет хозяином планеты
      сегодня , 13:30 США и Китай начали мировую войну технологий: владелец 5G станет хозяином планеты
      Іван Яковина 443
      Фрэнку Гери – 90: Топ эпатажных проектов архитектора, которые нужно увидеть собственными глазами
      сегодня , 13:01 Фрэнку Гери – 90: Топ эпатажных проектов архитектора, которые нужно увидеть собственными глазами
      Наталя Сколоздра 71
      Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      сегодня , 12:13 Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      Блог Соцмережі 1100
      Второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына: итоги встречи
      сегодня , 11:19 Второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына: итоги встречи
      589
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Что будет, если импорт бензина из России перекроют: прогноз эксперта
       12 ноября 2018 , 18:37
      Тренер, який поставив хрест на кар'єрі Зозулі в Бетісі, може в майбутньому очолити Барселону
       13 ноября 2018 , 08:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук