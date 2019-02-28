Бронеавтомобіль "Барс-8" пройшов державні випробування та буде поставлятися ЗСУ

Тактичний броньований автомобіль "Барс-8" для Збройних сил України завершив програму державних випробувань, що тривала більше двох років. За підсумками держвипробувань компанія виробник "Богдан Моторс" буде поставляти броньовики ЗСУ та просуватиме його на зовнішніх ринках.

Прес-секретар корпорації "Богдан" Сергій Красуля повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що бронеавтомобіль "Барс-8" успішно пройшла всі етапи – ходові випробування, подолання бродів, проходження бездоріжжя, підйомів та спусків, зручність десантування, ведення вогню, випробування підривом, балістичну стійкість і низку інших важливих тестів. Читайте також: Український бронеавтомобіль "Козак-2М1" проходить випробування українським бездоріжжям Зазначається, що "Барс-8" став другою бойовою броньованою машиною в Україні після бронеавтомобіля "Козак-2", яка пройшла державні випробування. Авто укомплектовано новим шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4 з 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins, броньованим протимінним та балістичним захистом стандарту STANAG 4569 Level 2 і системою забезпечення життєдіяльності екіпажу. Конструкцією бронеавтомобіля передбачено встановлення систем пуску димових гранат, засобів зв'язку і навігації, приладів нічного і денного спостереження, систем регулювання тиску в шинах, систем пожежогасіння моторного відділення, засобів маскування, протиуламкової підкладки корпусу та автономної кліматичної системи. Існує модифікація мобільного мінометного комплексу UKR-MMC на шасі бронеавтомобіля "БАРС-8". Дивіться відео демонстрації MMC на шасі "БАРС-8"