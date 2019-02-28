17:07
28 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Горілка для Кім Чен Ина. Православна медицина
      Вєсті Кремля
      21:27, 27 лютого
      Вєсті.UA: Законне незаконне збагачення. Що поєднує Зеленського і Маruv
      Вєсті.UA
      15:53, сьогодні
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Бронеавтомобіль "Барс-8" пройшов державні випробування та буде поставлятися ЗСУ

      497 Читать новость на русском
      Бронеавтомобіль "Барс-8"
      Бронеавтомобіль "Барс-8" / Фото з відкритих джерел

      Тактичний броньований автомобіль "Барс-8" для Збройних сил України завершив програму державних випробувань, що тривала більше двох років. За підсумками держвипробувань компанія виробник "Богдан Моторс" буде поставляти броньовики ЗСУ та просуватиме його на зовнішніх ринках.

      Прес-секретар корпорації "Богдан" Сергій Красуля повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що бронеавтомобіль "Барс-8" успішно пройшла всі етапи – ходові випробування, подолання бродів, проходження бездоріжжя, підйомів та спусків, зручність десантування, ведення вогню, випробування підривом, балістичну стійкість і низку інших важливих тестів.

      Читайте також: Український бронеавтомобіль "Козак-2М1" проходить випробування українським бездоріжжям

      Зазначається, що "Барс-8" став другою бойовою броньованою машиною в Україні після бронеавтомобіля "Козак-2", яка пройшла державні випробування. 

      Авто укомплектовано новим шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4 з 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins, броньованим протимінним та балістичним захистом стандарту STANAG 4569 Level 2 і системою забезпечення життєдіяльності екіпажу.

      Конструкцією бронеавтомобіля передбачено встановлення систем пуску димових гранат, засобів зв'язку і навігації, приладів нічного і денного спостереження, систем регулювання тиску в шинах, систем пожежогасіння моторного відділення, засобів маскування, протиуламкової підкладки корпусу та автономної кліматичної системи.

      Існує модифікація мобільного мінометного комплексу UKR-MMC на шасі бронеавтомобіля "БАРС-8". 

      Дивіться відео демонстрації MMC на шасі "БАРС-8"

       

      blog_ava
      Путін нагородив орденом народного артиста України
      сьогодні
      3366
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
      сьогодні , 16:00 Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
      1082
      Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною
      сьогодні , 15:00 Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною
      Олексій Чибісов 8296
      США и Китай начали мировую войну технологий: владелец 5G станет хозяином планеты
      сьогодні , 13:30 США и Китай начали мировую войну технологий: владелец 5G станет хозяином планеты
      Іван Яковина 1448
      Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      сьогодні , 12:13 Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      Блог Соцмережі 1240
      Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі
      сьогодні , 11:02 Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі
      1193
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук