Вітчизняний броноеавтомобіль "Козак-2М1" проходить випробування українським бездоріжжям
Державний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки наразі проводить випробування броньованого автомобіля “Козак-2М1”. Вони включають в себе проходження бродів, перетин бездоріжжя, зручність десантування та інше.
Український мілітарний портал зазначив, що раніше Збройні сили України вже отримували бронеавтомобілі "Козак-2". Однак оновлена модифікація військового позашляховика перед наданням у користування повинна пройти низку тестів та випробувань.
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Розробка нової версії розпочалась на основі спільного рішення Міністерства оборони України "На відкриття дослідно-конструкторської роботи на розробку спеціалізованого броньованого автомобіля для потреб Збройних Сил України, шифр "Козак-2М".
Встановлена повністю незалежна підвіска, є можливість блокування всіх коліс. Машина досить прохідна — випробування прохідності відбувалися в місцях для руху виключно гусеничної техніки,
– повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника науково-дослідної лабораторії автомобільної техніки загальновійськового призначення Геннадій Нікіфоров.
Вітчизняний позашляховик проходить випробування бездоріжжям
Оновлений "Козак-2М1"
Після випробування авто потрапить на використання до ЗСУ
Що відомо про броньований автомобіль "Козак-2М1"?Це тактичний бронеавтомобіль для невеликих бойових груп повною масою у 12 тонн. Бронекорпус військового авто оснащений рівнем балістичного захисту ПЗСА-5. Екіпаж бронеавтомобіля становить 9 осіб. Бойова машина оснащена 5,9-літровим турбодизельним двигуном IVECO потужністю 280 кінських сил і максимальним обертовим моментом 950 Нм. Також авто оснащене 6-ступінчастою механічною коробкою передач марки ZF.
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