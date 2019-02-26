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      Вітчизняний броноеавтомобіль "Козак-2М1" проходить випробування українським бездоріжжям

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      Український броньований автомобіль "Козак-2М1”
      Український броньований автомобіль "Козак-2М1” / Український мілітарний портал

      Державний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки наразі проводить випробування броньованого автомобіля “Козак-2М1”. Вони включають в себе проходження бродів, перетин бездоріжжя, зручність десантування та інше.

      Український мілітарний портал зазначив, що раніше Збройні сили України вже отримували бронеавтомобілі "Козак-2". Однак оновлена модифікація військового позашляховика перед наданням у користування повинна пройти низку тестів та випробувань.

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      Розробка нової версії розпочалась на основі спільного рішення Міністерства оборони України "На відкриття дослідно-конструкторської роботи на розробку спеціалізованого броньованого автомобіля для потреб Збройних Сил України, шифр "Козак-2М".

      Встановлена повністю незалежна підвіска, є можливість блокування всіх коліс. Машина досить прохідна — випробування прохідності відбувалися в місцях для руху виключно гусеничної техніки,
      – повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника науково-дослідної лабораторії автомобільної техніки загальновійськового призначення Геннадій Нікіфоров.

      Українська військова техніка, випробування, Збройні сили України
      Вітчизняний позашляховик проходить випробування бездоріжжям

      Українська військова техніка, Збройні сили України,
      Оновлений "Козак-2М1" 

      Українська військова техніка, Збройні сили України,
      Після випробування авто потрапить на використання до ЗСУ

      Що відомо про броньований автомобіль "Козак-2М1"?Це тактичний бронеавтомобіль для невеликих бойових груп повною масою у 12 тонн. Бронекорпус військового авто оснащений рівнем балістичного захисту ПЗСА-5. Екіпаж бронеавтомобіля становить 9 осіб. Бойова машина оснащена 5,9-літровим турбодизельним двигуном IVECO потужністю 280 кінських сил і максимальним обертовим моментом 950 Нм. Також авто оснащене 6-ступінчастою механічною коробкою передач марки ZF.

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      Теги: Новини України Укроборонпром Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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