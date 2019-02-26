Отечественный бронеавтомобиль "Козак-2М1" проходит испытания украинским бездорожьем
Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводит испытания бронированного автомобиля “Козак-2М1”. Они включают в себя прохождение бродов, пересечение бездорожья, удобство десантирования и прочее.
Украинский милитарный портал отметил, что ранее Вооруженные силы Украины получили бронеавтомобили "Козак-2". Однако обновленная модификация военного внедорожника перед предоставлением в пользование должна пройти ряд тестов и испытаний.
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Разработка новой версии началась на основе совместного решения Министерства обороны Украины "На открытие опытно-конструкторской работы на разработку специализированного бронированного автомобиля для нужд Вооруженных Сил Украины, шифр "Козак-2М".
Установлена полностью независимая подвеска, есть возможность блокировки всех колес. Машина довольно проходимая — испытаниея проходимости проходили в местах для движения исключительно гусеничной техники,
– сообщил временно исполняющий обязанности начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадий Никифоров.
Отечественный внедорожник проходит испытания бездорожьем
Обновленный "Козак-2М1"
После испытания авто попадет в пользование ВСУ
Что известно о бронированном автомобиле "Козак-2М1"?Это тактический бронеавтомобиль для небольших боевых групп полной массой в 12 тонн. Бронекорпус военного авто оснащен уровнем баллистической защиты ПЗСА-5. Экипаж бронеавтомобиля составляет 9 человек. Боевая машина оснащена 5,9-литровым турбодизельным двигателем IVECO мощностью 280 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 950 Нм. Также авто оснащено 6-ступенчатой механической коробкой передач марки ZF.
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