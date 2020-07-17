Журналисты программы "Схемы" опубликовали записи правоохранителей Минобороны, касающиеся так называемого "дела Марченко". Там говорится о якобы закупке 20 тысяч некачественных бронежилетов для военных на 176 миллионов гривен.

Их закупало управление материального обеспечения Минобороны под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

В предыдущей программе Зеленский продал свой дом и переехал в государственную резиденцию в Конча-Заспу

Все военные, получившие подозрение, осознавали возможные проблемы с закупленными партиями. Однако некоторых, вероятно, мог ввести в заблуждение сам производитель.

Что известно о деле относительно некачественных бронежилетов? В конце июня стало известно, что ГБР совместно с ГПУ провели около 40 обысков в помещениях должностных лиц Минобороны. Тогда правоохранители расследовали дела о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов. Большинство из них не соответствует заявленным характеристикам. По словам прокурора Романа Трубы, 3 из 5 бронежилетов простреливались. В итоге ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов "Корсар" М3с первого класса защиты. Из 20 тысяч закупленных бронежилетов – 7 тысяч оказались бракованными. Общая стоимость ущерба составила 61 миллион гривен.

Обнародованные записи

Журналисты "Схем" получили часть записей того периода. Раньше их не обнародовали. Разговоры происходили в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ 23 и 24 апреля 2019 года. Из них понятно, что на сотрудников управления могли давить.

В одном из фрагментов записей человек с голосом, похожим на голос начальника Управления контроля качества при Минобороны Михаила Каморянского говорит о том, как руководство оборонного ведомства было озабочено проведенной закупкой бронежилетов. Уже тогда победитель тендера отгрузил первые партии средств защиты.

Также через записи восстановили и хронологию событий после того, как стало известно, что один из элементов бронежилета при намокании теряет свои защитные свойства и простреливается. Несмотря на то, что накануне объявления закупки в лаборатории Минобороны провели испытания.

Собственный эксперимент "качества"

Фрагменты разговоров свидетельствуют, что военные решили неофициально провести собственный эксперимент. Способствовал этому тогдашний министр обороны Степан Полторак. А отдавал указания, вероятно, Дмитрий Марченко, мол, если результат эксперимента будет отрицательный, то озвучивать журналистам его не будут.

"Схемы" обнародовали записи из кабинетов Минобороны / Скриншот с видео

На тот момент в Министерстве приняли уже 4 тысячи бронежилетов.

Похоже, у военных были собственные прогнозы относительно результатов испытания бронежилета и они знали, что при намокании он не выдержит стрельб. Ведь они, по мнению чиновников, не имели бы юридической силы в возможных дальнейших спорах с производителем.

Дальнейшие разговоры из кабинетов Минобороны свидетельствуют, что и их собственные исследования подтвердили, что этот элемент при намокании простреливается. Но Дмитрий Марченко сообщил об этом министру и успокоил, что это – "нормальный результат".

Генерал-майор Дмитрий Марченко / Фото Министерство обороны Украины

Что говорят подозреваемые?

Прокомментировали события того времени 3 из 5 военных-чиновников Минобороны, которым объявили подозрение:

Сергей Почтаренко,

Михаил Каморянский,

Василий Саковец.

Все они воздержались от комментариев, их ли это голоса на аудиозаписях. Однако, подтвердили, что подобные разговоры действительно были.

Каморянский рассказал, что не знал о проблемах с защитным элементом бронежилетов. По его словам, он, согласно должностной инструкции, обратился к руководству поставщика и попросил его провести испытания на образцах из новых партий, которые прошли успешно.

Другой подозреваемый – заместитель Марченко Сергей Почтаренко – подтвердил, что "образец, который проверяли в управлении, не выдержал в полном объеме испытаний после намокания".

А отстраненный начальник отдела разработки вещевого имущества Василий Саковец проанализировал обнародованные официальные исследования и экспертизы следствия относительно изъятых партий "Корсаров" и пришел к выводу, что бронежилеты поставлялись разного качества. А количество таких бронежилетов надо проверять статистически, но в среднем их может быть около 10 – 15% от общего количества изъятых в 2019 году.

Дмитрий Марченко и его заместитель Ольга Капинус от комментариев отказались.

Что говорят победители тендера?

Основатель "Темп-3000" Юрий Евтушенко заявил, что не считает себя мошенником, ведь Министерство обороны и не требовало, чтобы их изделие выдерживало погружение в воду. В то же время он подтвердил, что такая проблема ему давно известна.

Впрочем, экспертиза следователей ГБР показала, что жилеты могли быть незащищенными и кое-где простреливаются, даже после имитации дождя. Юрий Евтушенко на это ответил, что не присутствовал и не видел результатов.

Подробнее Дело по закупке некачественных бронежилетов: ГБР обнародовало первые результаты экспертизы

На каком этапе дело?

В так называемом "деле Марченко" продолжается досудебное расследование. По словам предыдущего прокурора по делу, его срок истекает 5 августа. А новые следователь и прокурор, которых назначили недавно, только начинают входить в курс дела.

Записи разговоров по закупке некачественных бронежилетов – смотрите в видео программы