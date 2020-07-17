Журналісти програми "Схеми" опублікували записи правоохоронців Міноборони, які стосуються так званої "справи Марченка". Там йдеться про нібито закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів для військових на 176 мільйонів гривень.

Їх закуповувало управління матеріального забезпечення Міноборони під керівництвом генерал-майора Дмитра Марченка. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми".

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Усі військові, які отримали підозру, усвідомлювали можливі проблеми із закупленими партіями. Проте декого, ймовірно, міг ввести в оману сам виробник.

Що відомо про справу щодо неякісних бронежилетів? Наприкінці червня стало відомо, що



Тоді правоохоронці розслідували справи про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами та 20 тисяч бронежилетів. Більшість із них не відповідає заявленим характеристикам.



За словами прокурора Романа Труби, 3 з 5 бронежилетів прострілювалися. У підсумку ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів "Корсар" М3с першого класу захисту. З 20 тисяч закуплених бронежилетів – 7 тисяч виявилися бракованими. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень. Наприкінці червня стало відомо, що ДБР спільно з ГПУ провели приблизно 40 обшуків у помешканнях посадовців Міноборони.Тоді правоохоронці розслідували справи про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами та 20 тисяч бронежилетів. Більшість із них не відповідає заявленим характеристикам.За словами прокурора Романа Труби, 3 з 5 бронежилетів прострілювалися. У підсумку ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів "Корсар" М3с першого класу захисту. З 20 тисяч закуплених бронежилетів – 7 тисяч виявилися бракованими. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.

Оприлюднені записи

Журналісти "Схем" отримали частину записів того періоду. Раніше їх не оприлюднювали. Розмови відбувалися в Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ 23 та 24 квітня 2019 року. З них зрозуміло, що на співробітників управління могли тиснути.

В одному із фрагментів записів чоловік із голосом, схожим на голос начальника Управління контролю якості при Міноборони Михайла Каморянського говорить про те, як керівництво оборонного відомства переймалося через проведену закупівлю бронежилетів. Уже тоді переможець тендеру відвантажив перші партії засобів захисту.

Також через записи відновили й хронологію подій після того, як стало відомо, що один з елементів бронежилету під час намокання втрачає свої захисні властивості і прострілюється. Попри те, що напередодні оголошення закупівлі в лабораторії Міноборони провели випробування.

Власний експеримент "якості"

Фрагменти розмов свідчать, що військові вирішили неофіційно провести власний експеримент. Сприяв цьому тодішній міністр оборони Степан Полторак. А віддавав вказівки, ймовірно, Дмитро Марченко, мовляв, якщо результат експерименту буде негативний, то озвучувати журналістам його не будуть.



"Схеми" оприлюднили записи з кабінетів Міноборони / Скриншот із відео

На той момент у Міністерстві прийняли вже 4 тисячі бронежилетів.

Схоже, військові мали власні прогнози щодо результатів випробування бронежилету і знали, що при намоканні він не витримає стрільб. Адже вони, на думку посадовців, не мали б юридичної сили в можливих подальших суперечках із виробником.

Подальші розмови з кабінетів Міноборони свідчать, що і їхні власні дослідження підтвердили, що цей елемент при намоканні прострілюється. Але Дмитро Марченко повідомив про це міністра й заспокоїв, що це – "нормальний результат".



Генерал-майор Дмитро Марченко / Фото Міністерство оборони України

Що кажуть підозрювані?

Прокоментували події того часу 3 з 5 військових-посадовців Міноборони, яким оголосили підозру:

Сергій Почтаренко,

Михайло Каморянський,

Василь Саковець.

Усі вони утримались від коментарів, чи це їхні голоси на аудіозаписах. Проте, підтвердили, що схожі розмови справді були.

Каморянський розповів, що не знав про проблеми із захисним елементом бронежилетів. За його словам, він, згідно з посадовою інструкцією, звернувся до керівництва постачальника та попросив його провести випробування на зразках із нових партій, які пройшли успішно.

Інший підозрюваний – заступник Марченка Сергій Почтаренко – підтвердив, що "зразок, який перевіряли в управлінні, не витримав у повному обсязі випробувань після намокання".

А відсторонений начальник відділу розробки речового майна Василь Саковець проаналізував оприлюднені офіційні дослідження та експертизи слідства щодо вилучених партій "Корсарів" і дійшов висновку, що бронежилети поставлялися різних якостей. А кількість таких бронежилетів треба перевіряти статистично, але в середньому їх може бути біля 10 – 15% від загальної кількості вилучених у 2019 році.

Дмитро Марченко та його заступниця Ольга Капінус від коментарів відмовились.

Що кажуть переможці тендеру?

Засновник "Темп-3000" Юрій Євтушенко заявив, що не вважає себе шахраєм, адже Міністерство оборони й не вимагало, щоби їхній виріб витримував занурення у воду. Водночас він підтвердив, що така проблема йому давно відома.

Втім, експертиза слідчих ДБР показала, що жилети могли бути незахищеними та подекуди прострілюються, навіть після імітації дощу. Юрій Євтушенко на це відповів, що не був присутнім і не бачив результатів.

Детальніше Справа щодо закупівлі неякісних бронежилетів: ДБР оприлюднило перші результати експертизи

На якому етапі справа?

У так званій "справі Марченко" триває досудове розслідування. За словами попереднього прокурора в справі, його термін спливає 5 серпня. А нові слідчий і прокурор, яких призначили нещодавно, лише починають входити в курс справи.

Записи розмов щодо закупівлі неякісних бронежилетів – дивіться у відео програми