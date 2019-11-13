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      Справа щодо закупівлі неякісних бронежилетів: ДБР оприлюднило перші результати експертизи

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      У ДБР опублікували перші результати експертизи у справі генерала Марченка щодо закупівлі неякісних бронежилетів
      У ДБР опублікували перші результати експертизи у справі генерала Марченка щодо закупівлі неякісних бронежилетів / Колаж 24 каналу

      У справі про неякісні бронежелети, які закуповувало управління матеріального забезпечення Міноборони під керівництвом генерал-майора Дмитра Марченка, будуть ще нові підозри. Її розслідування ще не завершено.

      Як зауважив у своєму телеграм-каналі директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа, показала, що прострілюються 70% бронежилетів.

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      За його словами, генерал-майору, якому ДБР повідомило про підозру (імовірно, мовиться про Марченка – 24 канал), знав, що бронежилети мають необроблені пластини, і ті не відповідають технічним вимогам.

      Крім того, військовий знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводили балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань.

      "Він скаже: "Готуйся, какого … ти приймаєш бронежилети, які пробиваються шість разів …". Але після цього він не поверне їх, а дасть вказівку підлеглим приймати наступні партії", – додав Труба.

      Також він оприлюднив відео фрагменту експертизи цих бронежелетів.

      Що відомо про справу щодо неякісних бронежилетів

      Наприкінці червня стало відомим, що ДБР спільно з ГПУ близько 40 обшуків у помешканнях посадовців Міноборони. Тоді правоохоронці розслідували справи про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами та 20 тисяч бронежилетів, велика частина з яких не відповідає заявленим характеристикам.

      За словами Романа Труби, три з п’яти бронежилетів прострілювалися. У підсумку ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів. Мовиться про бронежилет "Корсар" М3с першого класу захисту. Було встановлено, що Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів вартістю 176 мільйонів гривень, однак 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.

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      На початку листопада у ДБР відзвітували про перші результати розслідування цієї справи. Слідство встановило, що до закупівлі неякісних є причетними п’ять посадовців Міноборони, усім їм оголосили підозру.

      Так, підозри офіційно отримали:

      • генерал-майор Дмитро Марченко,
      • начальник головного управління ЗСУ,
      • чотири посадовці головного управління ЗСУ – заступники управлінь і начальник відділу.

      За інформацією "Цензор.НЕТ", підозри вручили заступниці Марченка Ользі Капінус, першому заступнику начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергію Поштаренку, двом начальникам підрозділу – Пиковцю та Комирянському.

      У середині листопада Печерський райсуд Києва взяв під варту Марченка. Водночас суд визначив як альтернативу утримуванню під вартою заставу в розмірі 76 мільйонів гривень. У Міноборони, зі свого боку, здиувалися, чому суд обрав Марченку саме такий запобіжний захід, адже той "не переховувався та співпрацював зі слідством, є бойовим офіцером, учасником оборони ДАП, має позитивну характеристику".

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Розслідування Роман Труба Збройні сили України Міністерство оборони України
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