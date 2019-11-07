ДБР викрила схему постачання українськими підприємствами обладнання для російського флоту

У Мелітополі працівники територіального управління Державного бюро розслідувань розкрили схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення. Кінцевим одержувачем продукції став Військово-морський флот РФ.

Пресслужба ДБР повідомила, що експрацівники одного із підприємств, яке виробляло та експортувало продукцію до РФ, налагодили схему постачання продукції подвійного призначення російському флоту. Вони також створили низку фірм–"прокладок" на території України та Росії.

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Слідчі ДБР під час обшуків у приміщеннях Державної митної служби вилучили підготовлене для експорту обладнання і технічну документацію.

На даний момент вирішується питання про арешт вилученого майна.

Триває розслідування в кримінальному провадження у ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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