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      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      ДБР викрила схему постачання українськими підприємствами обладнання для російського флоту

      364 Читать новость на русском
      ДБР викрила схему постачання обладнання російському флоту
      ДБР викрила схему постачання обладнання російському флоту / dbr.gov.ua

      У Мелітополі працівники територіального управління Державного бюро розслідувань розкрили схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення. Кінцевим одержувачем продукції став Військово-морський флот РФ.

      Пресслужба ДБР повідомила, що експрацівники одного із підприємств, яке виробляло та експортувало продукцію до РФ, налагодили схему постачання продукції подвійного призначення російському флоту. Вони також створили низку фірм–"прокладок" на території України та Росії.

      До теми: З України намагалися вивезти деталі до російських військових кораблів: фото

      Слідчі ДБР під час обшуків у приміщеннях Державної митної служби вилучили підготовлене для експорту обладнання і технічну документацію.

      На даний момент вирішується питання про арешт вилученого майна.

      Триває розслідування в кримінальному провадження у ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

      Актуально: У Борисполі затримали 6 осіб, які хотіли вивезти в РФ комплектуючі для військових літаків – фото

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Державне бюро розслідувань Корупція
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