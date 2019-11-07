ГБР разоблачила схему поставок украинскими предприятиями оборудования для российского флота

В Мелитополе работники территориального управления Государственного бюро расследований раскрыли схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения. Конечным получателем продукции стал Военно-морской флот РФ.

Пресс-служба ГБР сообщила, что экс-работники одного из предприятий, которое производило и экспортировало продукцию в РФ, наладили схему поставки продукции двойного назначения российскому флоту. Они также создали ряд фирм "прокладок" на территории Украины и России.

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Следователи ГБР во время обысков в помещениях Государственной таможенной службы изъяли подготовленное для экспорта оборудование и техническую документацию.

На данный момент решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Продолжается расследование в уголовном производстве в ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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