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      ГБР разоблачила схему поставок украинскими предприятиями оборудования для российского флота

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      ГБР разоблачила схему поставок оборудования российскому флоту
      ГБР разоблачила схему поставок оборудования российскому флоту / dbr.gov.ua

      В Мелитополе работники территориального управления Государственного бюро расследований раскрыли схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения. Конечным получателем продукции стал Военно-морской флот РФ.

      Пресс-служба ГБР сообщила, что экс-работники одного из предприятий, которое производило и экспортировало продукцию в РФ, наладили схему поставки продукции двойного назначения российскому флоту. Они также создали ряд фирм "прокладок" на территории Украины и России.

      К теме: Из Украины пытались вывезти детали к российским военным кораблям: фото

      Следователи ГБР во время обысков в помещениях Государственной таможенной службы изъяли подготовленное для экспорта оборудование и техническую документацию.

      На данный момент решается вопрос об аресте изъятого имущества.

      Продолжается расследование в уголовном производстве в ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

      Актуально: В Борисполе задержали 6 человек, которые хотели вывезти в РФ комплектующие для военных самолетов – фото

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Украина – Россия Государственное бюро расследований
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