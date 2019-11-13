Дело по закупке некачественных бронежилетов: ГБР обнародовало первые результаты экспертизы

По делу о некачественных бронежилетах, которые закупало управления материального обеспечения Минобороны под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко, будут еще новые подозрения. Его расследование еще не завершено.

Как отметил в своем телеграмм-канале директор Государственного бюро расследований Роман Труба, баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов.

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По его словам, генерал-майору, которому ГБР сообщил о подозрении (вероятно,речь идет о Марченко – 24 канал), знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, а те не соответствуют техническим требованиям.

Кроме того, военный знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводили баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний.

"Он скажет: "Готовься, какого ... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз ...". Но после этого он не вернет их, а даст указание подчиненным принимать следующие партии", – добавил Труба.

Также он обнародовал видео фрагмента экспертизы этих бронежилетов.

Что известно о деле относительно некачественных бронежилетов

В конце июня стало известно, что ГБР совместно с ГПУ около 40 обысков в помещениях должностных лиц Минобороны. Тогда правоохранители расследовали дела о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам.

По словам Романа Трубы, три из пяти бронежилетов простреливались. В итоге ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов. Говорится о бронежилете "Корсар" М3с первого класса защиты. Было установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 миллионов гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость ущерба составила 61 миллион гривен.

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В начале ноября в ГБР отчитались о первых результатах расследования этого дела. Следствие установило, что к закупке некачественных бронежилетов причастны пять должностных лиц Минобороны, всем им объявили подозрение.

Так, подозрения официально получили:

генерал-майор Дмитрий Марченко,

начальник главного управления ВСУ,

четыре должностных лица главного управления ВСУ – заместители управлений и начальник отдела.

По информации "Цензор.НЕТ", подозрения вручили заместителю Марченко Ольге Капинус, первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины Сергею Поштаренко, двум начальникам подразделения – Пиковцу и Комирянскому.

В середине ноября Печерский райсуд Киева взял под стражу Марченко. Вместе с тем суд определил в качестве альтернативы содержанию под стражей залог в размере 76 миллионов гривен. В Минобороны, со своей стороны, удивились, почему суд избрал Марченко именно такую ​​меру пресечения, ведь тот "не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны ДАП, имеет положительную характеристику".

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