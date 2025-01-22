Заместитель директора директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Коваль говорит, что документ, подтверждающий бронирование, можно сгенерировать непосредственно в Дие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".

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Нужно ли подтверждать бронирование в ТЦК

По словам Валерии Коваль, обращаться за подтверждением бронирования в ТЦК не нужно. Военно-учетный документ по требованию можно предъявить в электронном формате как в "Резерв+", так и в Дия. Однако, при желании, его также можно распечатать.

В Минцифры также объяснили, как проходит процесс перебронирования. Там отмечают, что для получения бронирования на портале Дия нужно выбрать услугу бронирования, ввести данные работника и отправить в обработку. Если предприятие уже имеет статус критического, то такое заявление обработается без ожидания 72 часов.

Однако, в случае, если бронирование работника вскоре заканчивается, то предприятие может аннулировать действующее бронирование и сразу подать на новое. Его выдадут в течение 72 часов, при условии наличия у предприятия критического статуса.