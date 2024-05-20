Бронирование лекарств в Украине: крупнейший аптечный маркетплейс видит риски для своего существования

Гослекслужба сообщила о том, что 17 мая завершилось общественное обсуждение проекта постановления относительно обновленных лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.

Однако никаких встреч, рабочих групп, обсуждений с прайсагрегаторами не происходило. Об этом сообщает РБК Украина.

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Риски для Tabletki.ua

На сайте крупнейшего в Украине аптечного маркетплейса Tabletki.ua появилось сообщение о том, что чиновники их закрывают, поэтому просят неравнодушных подписать соответствующую петицию. Менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей и до сих пор это обращение активно поддерживают.

Сервис видит риск для своего существования в проекте постановления КМУ, которая фактически означает, что бронировать лекарства можно будет только на сайтах аптек, а это необоснованно и незаконно вытесняет с рынка прайс-агрегаторы и нарушает права потребителей.

Сейчас представители сервисов бронирования лекарств продумывают, как выжить в новых условиях.

Tabletki.ua уже получили несколько предложений о покупке аптек. Можем открыть пустое заведение, которое будет работать пять минут в сутки, чтобы нам предоставили лицензию, но это нонсенс,

– констатирует соучредитель tabletki.ua Евгений Муравщик.

Аптечные прайс-агрегаторы – чисто украинское изобретение. Аналогичных приложений просто не существует на фармацевтическом рынке стран ЕС. Фармацевтический рынок Украины – это рынок, где более 80% всех лекарственных средств покупают сами потребители, соответственно они заинтересованы купить дешевле. В ЕС – большинство лекарственных средств оплачивается за государственный счет. Итак, потребители в целом меньше интересуются ценами на лекарства. К тому, именно из-за возмещения государством стоимости приобретенных населением лекарств (реимбурсации) ассортимент и цены на медпрепараты между аптеками примерно одинаковы.

Поэтому оправдывать запрет маркетплейсов евроинтеграционными требованиями бессмысленно, – отмечает соучредитель tabletki.ua Евгений Муравщик.

Это все равно, что запретить в Украине Дию, или сбор для нужд сил обороны на банки, потому что такого нет в ЕС и, соответственно, правил в отношении таких явлений тоже нет. Tabletki.ua – это высокотехнологичный украинский ИТ продукт, которым может гордиться наша страна. Мы являемся резидентами Дія.Сіті, в 2023 году уплатили 194,000,000 гривен налогов в бюджет Украины. Чиновники своими руками разрушают крупнейшее технологическое достижение на розничном рынке лекарств Украины,

– говорит он.