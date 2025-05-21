Кто не подлежит бронированию в Украине: объяснение юриста

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения в Украине отдельные категории граждан имеют право на бронирование. Однако это касается не всех.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на партнера Grain Law Firm и адвоката Лидию Карплюк в комментарии "УНИАН".

Смотрите также Кто из украинцев в первую очередь подлежит мобилизации в июне 2025 года: полный перечень

Кто не подлежит бронированию

Карплюк отметила, что бронирование от мобилизации не распространяется на лиц, которые нарушили правила воинского учета.

К примеру, если человеку ранее направляли повестку для уточнения данных или прохождения ВВК, но он ее не получил, то в базе "Оберіг" могут быть зафиксированы нарушения воинского учета, и это может стать препятствием для бронирования такого лица,

– отметила она.

Кроме того, не подлежат бронированию работники предприятий, которые не получили, не подтвердили или потеряли статус критически важных.

Также 30 апреля стало известно, что бронирование медиков частично отменят. Соответствующее решение инициировало Министерство обороны из-за острой потребности в медицинских специалистах в рядах ВСУ.