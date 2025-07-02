В связи с этим может измениться порядок бронирования госслужащих. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация в июле: кто имеет право на выезд за границу

Как законопроект № 13429 повлияет на бронирование госслужащих

Согласно зарегистрированному законопроекту № 13429 в государственных органах, работающих по всей территории Украины, могут быть забронированы все военнообязанные работники.

Однако в Нацполиции, ГБР, прокуратуре, Бюро экономической безопасности, уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, судах и следственных органах можно забронировать не более 50% военнообязанных работников.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что основными целями и задачами бронирования являются:

обеспечение бесперебойной работы критически важных объектов: бронирование направлено на сохранение квалифицированных кадров, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности государства и обороноспособности;

поддержка экономической стабильности: обеспечение бесперебойной работы предприятий, особенно тех, которые производят товары и услуги, необходимые для военных и гражданского населения, способствуют поддержанию экономики в условиях военного положения;

сохранение человеческого капитала: бронирование позволяет сохранить высококвалифицированных специалистов, которые имеют важное значение для конкретных отраслей и предприятий;

оптимизация использования человеческих ресурсов: бронирование помогает более эффективно распределять человеческие ресурсы, учитывая потребности как военной, так и гражданской сферы;

поддержка деятельности органов государственной власти: обеспечение бесперебойной работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также правоохранительных органов, судов и прокуратуры.

Однако объемы бронирования в условиях нарастания угроз государственному суверенитету и территориальной целостности Украины не могут быть чрезмерными. В связи с этим бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления на должностях: государственной службы категории А, глав областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов – все военнообязанные;

государственной службы категорий Б, В, в органах местного самоуправления – не более 50 процентов количества военнообязанных;

в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (кроме военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части), а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками.

Заметим, что критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей военных формирований в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.