Однако отдельные категории специалистов в Украине могут получить бронирование и отсрочку от мобилизации. Какие критерии для бронирования работников от мобилизации существуют сейчас и каких изменений стоит ожидать – читайте в материале 24 Канала.

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Какие нормы для бронирования от мобилизации есть сейчас

Бронирование от мобилизации может быть оформлено для работников предприятий, которые считаются критически важными для национальной экономики. Конкретные критерии для определения этой важности были официально утверждены приказом Министерства экономики № 952.

Сейчас действительны следующие:

проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;

проводят в соответствии с законами Украины реализации государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;

находится непосредственно в сфере управления Минэкономики и выполняет государственные заказы;

осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирования и/или реализации политики которой обеспечивает Министерство экономики;

осуществляет такой вид производства или предоставляет такие услуги, которые обеспечивают потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или предоставления услуг в сфере формирования и / или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.

В особый период работники критически важных предприятий также подлежат бронированию. Для определения предприятий, учреждений и организаций, которые считаются жизненно важными для экономики и благосостояния населения, используются определенные критерии. Соответствие этим критериям является важным условием для получения учреждением необходимого статуса.

После изменений в Постановление № 76 критерии определения критически важных предприятий являются следующими:

общая сумма налогов, сборов и платежей, начисленных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, в частности ЕСВ, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов превышает 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с утвержденным Правительством перечнем таких объектов государственной собственности;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины. Перечень таких объектов устанавливается органами исполнительной власти, другими государственными органами по определенным критериям;

отсутствие задолженности по уплате ЕВ на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года;

предприятие-резиденты Дия Сити.

Для того, чтобы зарезервировать работников, учреждения должны соответствовать как минимум трем критериям из определенного перечня. Однако, при определенных обстоятельствах, в отдельных секторах существуют отдельные критерии, по которым компании могут подавать заявки на резервирование работников, удовлетворив по крайней мере два требования.

Как происходит бронирование военнообязанных

В соответствии с Порядком бронирования военнообязанных в период действия военного положения, утвержденного Постановлением КМУ № 76, отдельные учреждения и организации имеют возможность получить разрешение на освобождение своих работников от призыва на военную службу во время военного положения. Каждая категория учреждений должна соответствовать отдельным критериям и предоставить необходимую документацию для получения разрешения, а также списки своих работников.

Бронирование работников доступно для таких предприятий и учреждений:

органы государственной власти, другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

предприятия, учреждения и организации, которые осуществляют производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Организация может забронировать не более 50% военнообязанных работников. В некоторых случаях руководители могут просить предоставления бронирования на большее количество работников, если обоснуют важность конкретного сотрудника для выполнения тех или иных задач.

Согласно недавнему решению Кабинета Министров Украины (Постановление № 76), работники критически важных оборонных предприятий теперь имеют право на бронирование независимо от воинского звания, возраста или военной специальности. Кроме того, эти предприятия получили право бронировать военнообязанных без каких-либо ограничений.

Между тем Национальный банк Украины постановлением № 21 от 16 февраля внес изменения в порядок бронирования определенных категорий работников финансового сектора. Эти изменения касаются, в частности, страховщиков и компаний, которые занимаются поддержкой автоматизированных банковских систем, необходимых для осуществления операций в системе электронных платежей НБУ. Организации, предоставляющие услуги по обслуживанию такого программного обеспечения, могут обратиться в НБУ с просьбой признать их критически важными, при этом центральный банк будет оценивать эти запросы на предмет их значимости для экономики страны.

Кроме того, руководители предприятий, организаций, учреждений, а также отдельные государственные служащие категорий "А" и "Б" получили полномочия по бронированию работников независимо от количества военнообязанных и их военно-учетных специальностей.

Для бронирования работников, предприятие, которое соответствует критериям вадливости по закону, должно обратиться в учреждение, которая предоставляет такое право.

Какой порядок бронирования и сроки действия отсрочки есть сейчас

Для бронирования работников, предприятие, которое соответствует критериям вадливости по закону, должно обратиться в учреждение, которое предоставляет такое право.

1. Руководитель соответствующего предприятия, учреждения или организации должен подать предложения о необходимости в бронировании военнообязанных в соответствующий орган, определенного Постановлением № 76 для его отрасли:

органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления – Генеральному штабу Вооруженных Сил (СБУ, Службе внешней разведки);

предприятия, которым определены мобилизационные задачи – в орган власти, который эту задачу установил;

, предприятия, учреждения и организации, которые осуществляют производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, для обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований – в центральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство ВСУ, другими военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины, в СБУ в интересах которых они осуществляют производство товаров, выполняют работы, предоставляют;

критически важные предприятия, учреждения и организации – в центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в соответствующей сфере, или соответствующей областной или Киевской/Севастопольской госадминистрации, или соответствующей областной, Киевской/Севастопольской военной/военно-гражданской администрации, где они расположены;

специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения в Украине, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международные и украинские неправительственные организации, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров, признаны критически важными – в Секретариат Кабинета Министров Украины или МИД.

2. Предложения подаются в бумажной и/или электронной форме вместе с соответствующим обоснованием и справкой о количестве военнообязанных по форме приложений 1 или 2 Постановления № 194 КМУ.

3. Соответствующий государственный орган, который получил документы на бронирование, проверяет их на соответствие законодательству и правильность заполнения, а затем передает эти списки на согласование в Генштаб ВСУ (СБУ, Службы внешней разведки).

4. Документы проходят проверку и согласование в Генштабе ВСУ (СБУ, Службы внешней разведки).

5. Документы передаются в Минэкономики, где также проводится проверка и принимается решение о бронировании.

6. Минэкономики направляет решение о бронировании военнообязанных органам государственной власти, которыми представлены соответствующие списки военнообязанных, а также Генштабу ВСУ (СБУ, Службе внешней разведки).

7. Органы доводят решение о бронировании до сведения соответствующих ТЦК, где в результате военнообязанного зачисляют на специальный воинский учет.

Процедура обычно длится не более 25 дней:

сроки по представлению списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию, должны не превышать пять рабочих дней;

согласование списков и представление их в Министерство экономики должно быть осуществлено в срок не более 10 рабочих дней;

принятие Минэкономики решения о бронировании военнообязанных принимается в срок не более чем пять рабочих дней;

зачисление военнообязанного на специальный воинский учет должно быть проведено в срок не более чем пять рабочих дней.

Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения определяет, что срок действия отсрочки не может превышать таких сроков:

срока проведения мобилизации - для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев - для военнообязанных, которые работают:

1. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

2. На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

3. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кого не имеют права бронировать

Высшее военное руководство Украины выделило две категории работников, которые не получают отсрочку, несмотря на то что предприятие имеет право на бронирование. Запрещено бронировать таких работников:

тех, которые не получают бронирование из-за своей военной специальности, указанную в списке Главнокомандующего ВСУ, который он подал в Министерство обороны Украины;

лица, которые уже имеют право или получили отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Что хотят изменить в бронировании военнообязанных

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский отметил, что в новом законопроекте о мобилизации хотят пересмотреть предприятия и организации, которые могут бронировать своих сотрудников.

Вениславский отметил, что после принятия законопроекта, люди, которые имели право на отсрочку, получат статус забронированного.

То есть какие именно предприятия, организации, которые критически важны для функционирования государства и жизни населения. Они должны получить право на бронирование,

– отметил депутат.

Он также подчеркнул, что в соответствии с новым законопроектом все полицейские и госслужащие станут забронированными.

"В органах государственной власти, в органах местного самоуправления, бронируется соответственно или 100 (если это руководители центральных органов власти, категория А), или 50% (категории Б и В госслужащих) военнообязанных", - пояснил нардеп.

Кроме того, есть также работники предприятий, которые не являются критически важными для функционирования государства. Однако этой задачей, по словам Вениславского, будет заниматься уже правительство.