Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко во время брифинга относительно нового порядка бронирования военнообязанных, передает 24 Канал.

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КМУ определяет список этих учреждений-организаций. Согласно этому списку определяются критически важными и они не подлежат под ограничение 50% от количества военнообязанных,

– отметил Игорь Фоменко.

Однако возможно бронирование и меньшего количества работников. Так, по словам Фоменко, предварительно было предложение снизить количество до 40%.

И все же после обсуждений с Генеральным штабом и Министерством обороны было договорено, что 50% военнообязанных – это то, что оптимально разрешено и урегулировано постановлением.

Кроме того, бизнес сам может определять тот функционал, который им нужен для их деятельности: для этого они должны сформулировать аргументацию и представить ОВ на согласование.

"Нет четко определенных критерий, каждый раз это будет отдельный порядок", – добавил Фоменко.

Больше о постановлении о бронировании работников

Кабинет Министров Украины 27 января утвердил новый порядок бронирования военнообязанных работников.

Предприятия, которые считаются критически важными, могут забронировать до 50% своих работников, военнообязанных на срок до 6 месяцев.

Кроме того, военнообязанные руководители указанных предприятий и их заместители, а также работники ТЭК по перечню Минэнерго подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

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Обратите внимание! Бронирование, уже предоставленное работнику по старой процедуре, будет оставаться действительным в течение срока, на который они были предоставлены.