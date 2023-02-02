Про це повідомив заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко під час брифінгу щодо нового порядку бронювання військовозобов'язаних, передає 24 Канал.

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КМУ визначає перелік цих установ-організацій. Згідно з цього списку визначаються критично-важливими і вони не підлягають під обмеження 50% від кількості військовозобов'язаних,

– зазначив Ігор Фоменко.

Однак, можливе бронювання й меншої кількості працівників. Так, за словами Фоменка, попередньо була пропозиція зменшити кількість до 40%.

Та все ж після обговорень з Генеральним штабом та Міністерством оборони було домовлено, що 50% від військовозобов'язаних – це те, що оптимально дозволено і врегульовано постановою.

Крім того, бізнес сам може визначати той функціонал, який їм потрібно для їх діяльності: для цього вони мають сформулювати аргументацію та подати до ОВА на узгодження.

"Нема чітко визначених критерій, кожного разу це буде окремий порядок", – додав Фоменко.

Більше про постанову щодо бронювання працівників

Кабінет міністрів України 27 січня затвердив новий порядок бронювання військовозобов'язаних працівників.

Підприємства, які вважаються критично-важливими, можуть забронювати до 50% своїх працівників, що є військовозобов'язаними на строк до 6 місяців.

Крім того, військовозобов'язані керівники зазначених підприємств та їх заступники, а також працівники ПЕК із переліку Міненерго підлягають бронюванню, незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

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Зверніть увагу! Бронювання, які вже надані працівникові за старою процедурою, залишатимуться дійсними протягом терміну, на який вони були надані.