Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях военного положения регулирует как сроки продления отсрочки через бронирование, так и возможность отмены бронирования военнообязанных. Подробнее об этом – расскажет 24 канал.

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Что известно о бронировании военнообязанных

Бронирование работников предусматривается для работающих:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В каких случаях могут призвать забронированных мужчин

Отсрочка отменяется в таких случаях:

истечение срока ее действия;

завершение выполнения или отмена задачи предприятию, учреждению, организации по удовлетворению потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, населения;

ликвидации органа госвласти, другого государственного органа, компании, учреждения, организации;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали о процессе бронирования сотрудников во время военного положения.