Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Заметьте Европа рано или поздно расширит санкции на российскую нефть и газ, – Мишель

Мишель пообещал убежище российским солдатам, которые сложат оружие и отступят.

Он обратился к российским солдатам с посланием с трибуны Европейского парламента.

Если вы не хотите быть частью убийств ваших украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступниками, сложите ваше оружие, прекратите сражаться, оставьте поле боя,

– заявил Мишель.

Президент Евросовета также добавил, что ЕС должен подумать над идеей о предоставлении убежища российским солдатам, которые не подчинятся приказам и покинут украинские поля битв.

Смотрите видео:

Обратите внимание – ЕС срочно готовит новые санкции против России после зверств в Киевской области: смотрите видео