Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Зауважте Європу рано чи пізно розширити санкції на російську нафту та газ, – Мішель

Він звернувся до російських солдатів з посланням з трибуни Європейського парламенту.

Якщо ви не хочете бути частиною вбивств ваших українських братів і сестер, якщо ви не хочете бути злочинцями, киньте вашу зброю, припиніть битися, залиште поле бою,

– заявив Мішель.

Президент Євроради також додав, що ЄС має подумати над ідеєю про надання притулку російським солдатам, які не підкоряться наказам й покинуть українські поля битв.