Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.
Зауважте Європу рано чи пізно розширити санкції на російську нафту та газ, – Мішель
Мішель пообіцяв притулок російським солдатам, які кинуть зброю й відступлять
Він звернувся до російських солдатів з посланням з трибуни Європейського парламенту.
Якщо ви не хочете бути частиною вбивств ваших українських братів і сестер, якщо ви не хочете бути злочинцями, киньте вашу зброю, припиніть битися, залиште поле бою,
– заявив Мішель.
Президент Євроради також додав, що ЄС має подумати над ідеєю про надання притулку російським солдатам, які не підкоряться наказам й покинуть українські поля битв.
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