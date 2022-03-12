Об этом рассказал один из бойцов Нацгвардии, который сам собирает подобные трофеи от оккупантов. По его словам, от орков часто можно получить подобное.

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Что именно "подбирают" за оккупантами

Украинский боец ​​перечислил, что вместе с собратьями у россиян забрал у россиян 2 танка Т-72 и Т-80БВМ, боевую бронированную МТ-ЛБ, а также разбираются с комплектацией установки С-300, которую нашли на позициях.

Еще подобрали две зенитные установки ЗУ-23-2. Также много у них отбираем стрелкового оружия, боеприпасов, которые они бросают, когда бегут. Их магазины подходят к нашему автомату,

– добавил он.

Нацгвардиец говорит, что это определенные трофеи после столкновения с оккупантами. "Мы их встречаем огнем и мечом", – заверил нацгвардеец.