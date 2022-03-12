Про це розповів один із бійців Нацгвардії, який сам збирає подібні трофеї від окупантів. За його словами, від орків часто можна отримати подібне.

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Що саме "підбирають" за окупантами

Український військовий перерахував, що забрав разом із побратимами у росіян 2 танки Т-72 і Т-80БВМ, бойову броньовану МТ-ЛБ, а також наразі вони розбираються з комплектацією установки С-300, яку знайшли на позиціях.

Ще підібрали дві зенітні установки ЗУ-23-2. Також багато у них відбираємо стрілецької зброї, боєприпасів, які вони кидають, коли тікають. Їхні магазини підходять до нашого автомата,

– додав він.

Нацгвардієць каже, що це певні трофеї після зіткнення з окупантами. "Ми їх зустрічаємо вогнем і мечем", – запевнив боєць.

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