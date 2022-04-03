Разговор русского солдата со своей сестрой удалось перехватить СБУ. Среди огромного количества мата можно услышать, как солдат жалуется на руководство, которое вообще не ценит подопечных.

Важно На Полесском направлении оккупанты продолжают отступать, на Северском уже сбежали

Используют как пушечное мясо

Оккупанту не нравится, что солдатов просто используют как приманку для Вооруженных Сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили, второй удается пройти.

Некоторых людей вообще разбрасывали как приманку. Бросили, их разбили, а другие проехали дальше, – рассказывает солдат.

Любопытно, что командир его бригады хотел получить награду "Героя России" после войны с Украиной. Но его сняли из-за безумных потерь группировки.

Судя по разговору, сестра следит за новостями бригады, где служит ее брат. Она считает, что бригада серьезно оконфузилась.

Перехваченный разговор оккупанта со своей сестрой: смотрите видео

Героизм по руZZки – это мародерство, изнасилование несовершеннолетних и увечья друг друга – только чтобы убежать от войны. Украинские военные – несокрушимые, и потому мы победим врага! – отмечают в СБУ.

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