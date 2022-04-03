Розмову російського вояки зі своєю сестрою вдалося перехопити СБУ. Поміж величезної кількості матюків можна почути, як солдат скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує підопічних.

Важливо На Поліському напрямку окупанти продовжують відступати, на Сіверському вже втекли

Використовують як гарматне м'ясо

Окупанту не подобається, що солдатів просто використовують як приманку для Збройних Сил України. Одну групу кидають, щоб їх потрощили, другій вдається пройти.

Деяких людей взагалі розкидали як приманку. Кинули, їх розтрощили, а інші проїхали далі, – розповідає вояка.

Цікаво, що командир його бригади хотів отримати нагороду "Героя Росії" після війни з Україною. Але його зняли через шалені втрати угруповання.

Судячи з розмови, сестра стежить за новинами бригади, де служить її брат. Вона вважає, що бригада серйозно осоромилася.

Перехоплена розмова окупанта зі своєю сестрою: дивіться відео

Героїзм по руZZки – це мародерство, ґвалтування неповнолітніх і каліцтва один одного – лише щоб втекти від війни. Українські військові – незламні, і тому ми переможемо ворога! – наголошують в СБУ.

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