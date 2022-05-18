Об этом сообщил 24 каналу советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он подчеркнул, что сейчас российские военные в оккупированной Херсонской области изрядно напуганы.

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По его словам, активное партизанское движение на Херсонщине наводит ужас на российских оккупантов и коллаборантов – предателей нашего государства. Испугавшись гнева херсонцев, захватчики постоянно задерживают всех, кто имеет активную проукраинскую позицию.

Ищут тех, кто может противостоять

Хлань объяснил, что оккупанты ищут тех, кто может сопротивляться на временно оккупированной Херсонщине. В частности, активно взялись за отслеживание людей, умеющих держать оружие в руках.

Оккупанты усиливают свои фильтрационные действия. Сейчас они разыскивают тех, кто был военнослужащим, воевал в АТО, защищал Украину – всех патриотов. Отслеживают, бросают в подвалы, пытаются ломать и заставляют становиться на сторону России,

– заявил Хлань.

Как отметил советник, уже многие его знакомые после таких бесчеловечных действий оккупантов пытаются любым способом уехать и уезжают из оккупированной Херсонщины. Тогда захватчики от бессилия начинают срывать свою бесчеловечную злобу именно на тех, кто имеет сильную проукраинскую позицию.

Подполье, которое наводит ужас

Кроме того, Хлань отметил мужество людей из подполья в Херсоне и области. По его словам, они продолжают показывать всеми своими действиями, что здесь не только не рады оккупантам – их ненавидят. Херсонцы продолжают развешивать украинские флаги и расклеивать листовки с отношением к захватчикам как по городу, так и по всей области.

Херсонцы своей позицией заставили оккупантов бояться. Коллаборанты ходят с бешеным количеством охраны из российских военных. В то же время сами захватчики передвигаются группками, поскольку понимают, что могут подвергнуться жесткому сопротивлению жителей Херсонщины,

– заметил советник.

Он отметил, что усиление партизанского движения заметно портит уверенность захватчиков в развитии пророссийской Херсонщины, переводе школ на российскую учебу и т.д. По поведению российских военных можно увидеть, что сейчас они уже в это не очень верят.

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"Каждый понимает, что Херсонщина будет освобождена. Мы все ждем Вооруженных сил Украины", – подытожил Хлань.

Хлань рассказал об усилении "фильтрации" в Херсонской области: смотрите видео



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