Бросил гранату в детей: в полиции рассказали о взрыве во дворе многоэтажки в Днепре

В Днепре 22 июня мужчина бросил предмет похожий на гранату из окна. Он взорвался возле детей, которые в этот момент были во дворе и пострадал 11-летний мальчик. Впоследствии злоумышленника задержали и в полиции рассказали детали.

Инцидент произошел примерно в половине восьмого вечера на улице Запорожское шоссе в Шевченковском районе города. Туда немедленно направили взрывотехников и спецподразделение полиции КОРД.

Это событие В Днепре прогремел взрыв возле многоэтажки, где играли дети: с окна бросили гранату

Гранату в детей бросил пьяный мужчина

Мальчика, пострадавшего в результате взрыва, пришлось госпитализировать. Пока неизвестно, какие именно ранения он получил.

Задержанным оказался 54-летний местный житель. Как установили правоохранители, мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения бросил предмет похожий на гранату из окна квартиры на седьмом этаже дома,

– рассказали правоохранители.

По состоянию на 21:30 на месте происшествия работают следователи полиции. Они провели обыск в доме подозреваемого, а также начали собирать вещественные доказательства под домом, где прогремел взрыв.

Правоохранители на месте происшествия и задержанный мужчина / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Сейчас правоохранители уже открыли производство по двум статьям Уголовного кодекса. Они предусматривают разное наказание:

законченное покушение на умышленное убийство – от 7 до 15 лет заключения;

незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами – от 3 до 7 лет заключения.

Недавно мужчина взорвал гранату возле полицейских

3 июня в полиции Одесской области сообщили об ужасном инциденте. В области полицейские начали задерживать 27-летнего харьковчанина и его 29-летнюю сожительницу из Луганской области. Их подозревают в продаже оружия – автомата Калашникова, патронов калибра 5,45, гранат РГД-5 и Ф-1.

В момент задержания мужчина бросил гранату и она ранила троих правоохранителей. К счастью, полицейским быстро оказали помощь, поэтому их жизням ничего не угрожает.

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