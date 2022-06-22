Бросил гранату в детей: в полиции рассказали о взрыве во дворе многоэтажки в Днепре
В Днепре 22 июня мужчина бросил предмет похожий на гранату из окна. Он взорвался возле детей, которые в этот момент были во дворе и пострадал 11-летний мальчик. Впоследствии злоумышленника задержали и в полиции рассказали детали.
Инцидент произошел примерно в половине восьмого вечера на улице Запорожское шоссе в Шевченковском районе города. Туда немедленно направили взрывотехников и спецподразделение полиции КОРД.
Это событие В Днепре прогремел взрыв возле многоэтажки, где играли дети: с окна бросили гранату
Гранату в детей бросил пьяный мужчина
Мальчика, пострадавшего в результате взрыва, пришлось госпитализировать. Пока неизвестно, какие именно ранения он получил.
Задержанным оказался 54-летний местный житель. Как установили правоохранители, мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения бросил предмет похожий на гранату из окна квартиры на седьмом этаже дома,
– рассказали правоохранители.
По состоянию на 21:30 на месте происшествия работают следователи полиции. Они провели обыск в доме подозреваемого, а также начали собирать вещественные доказательства под домом, где прогремел взрыв.
Правоохранители на месте происшествия и задержанный мужчина / Фото Нацполиции
Что грозит за такое преступление
Сейчас правоохранители уже открыли производство по двум статьям Уголовного кодекса. Они предусматривают разное наказание:
- законченное покушение на умышленное убийство – от 7 до 15 лет заключения;
- незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами – от 3 до 7 лет заключения.
Недавно мужчина взорвал гранату возле полицейских
3 июня в полиции Одесской области сообщили об ужасном инциденте. В области полицейские начали задерживать 27-летнего харьковчанина и его 29-летнюю сожительницу из Луганской области. Их подозревают в продаже оружия – автомата Калашникова, патронов калибра 5,45, гранат РГД-5 и Ф-1.
В момент задержания мужчина бросил гранату и она ранила троих правоохранителей. К счастью, полицейским быстро оказали помощь, поэтому их жизням ничего не угрожает.