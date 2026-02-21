Укр Рус
24 Канал Новости Украины Держал дома целый "арсенал" боеприпасов: экс-военного, напавшего на полицию, взяли под стражу
21 февраля, 13:45
3

Держал дома целый "арсенал" боеприпасов: экс-военного, напавшего на полицию, взяли под стражу

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 19 февраля в Сторожинце бывший военнослужащий бросил боевую гранату в сторону полиции, ранив двух полицейских.
  • По месту его проживания обнаружили большой арсенал боеприпасов.

19 февраля в городе Сторожинец местный житель бросил боевую гранату в сторону служебного авто полиции. Двое полицейских пострадали. Злоумышленника отправили под стражу.

Им оказался 48-летний бывший военнослужащий. По месту его жительства правоохранители провели обыски и обнаружили значительный арсенал боеприпасов. Об этом сообщают прокуратура и полиция.

Смотрите также Циничный удар по "Белым Ангелам": погибли полицейские из Харьковской области, ехавшие спасать людей

Что нашли дома у буковинца, который напал на полицию?

Среди вооружения, которое хранил мужчина:

  • около 300 патронов калибра 5,45 мм;
  • магазин к автомату, снаряженный 30 патронами;
  • три 40-мм выстрела к подствольному гранатомету;
  • корпуса гранат РГО и РГН;
  • 5 самодельных взрывных устройств;
  • ручная дымовая граната;
  • глушитель к автомату.

Установлено, что на момент совершения преступления нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к административной ответственности.

Сейчас известно, что буковинцу сообщили о подозрении посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что один из пострадавших – 23-летний правоохранитель – находится в тяжелом состоянии. Другой 31-летний полицейский тоже травмирован. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

В Буковине бывший военнослужащий бросил гранату в полицейских / Фото полиция, прокуратура

 

Другие преступления, совершенные в Украине

  • В Киеве военный под действием алкоголя под действием алкоголя травмировал двух людей ножом, оба пострадавших попали в больницу. 26-летнего военного в СОЧ задержали, ему грозит до 15 лет заключения.
  • На кладбище в Черкассах произошел возмутительный инцидент. Там мужчина на авто проехал через сектор воинских захоронений, разбрызгал грязь по памятникам, в частности на могилу Константина Мирошниченко ("Мироша").
  • В Киеве задержали двух мужчин, которые 11 февраля 2026 года взорвали автомобиль в Голосеевском районе. По данным следствия, они действовали по указаниям российских спецслужб. Подозреваемые – 29-летний украинец и 47-летний гражданин Германии, который ранее служил в ВСУ, но дезертировал.