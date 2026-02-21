Держал дома целый "арсенал" боеприпасов: экс-военного, напавшего на полицию, взяли под стражу

19 февраля в городе Сторожинец местный житель бросил боевую гранату в сторону служебного авто полиции. Двое полицейских пострадали. Злоумышленника отправили под стражу.

Им оказался 48-летний бывший военнослужащий. По месту его жительства правоохранители провели обыски и обнаружили значительный арсенал боеприпасов. Об этом сообщают прокуратура и полиция.

Что нашли дома у буковинца, который напал на полицию?

Среди вооружения, которое хранил мужчина:

около 300 патронов калибра 5,45 мм;

магазин к автомату, снаряженный 30 патронами;

три 40-мм выстрела к подствольному гранатомету;

корпуса гранат РГО и РГН;

5 самодельных взрывных устройств;

ручная дымовая граната;

глушитель к автомату.

Установлено, что на момент совершения преступления нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к административной ответственности.

Сейчас известно, что буковинцу сообщили о подозрении посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что один из пострадавших – 23-летний правоохранитель – находится в тяжелом состоянии. Другой 31-летний полицейский тоже травмирован. К счастью, его жизни ничего не угрожает.