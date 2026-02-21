Ним виявився 48-річний колишній військовослужбовець. За місцем його проживання правоохоронці провели обшуки і виявили значний арсенал боєприпасів. Про це повідомляють прокуратура та поліція.

Що знайшли вдома у буковинця, який напав на поліцію?

Серед озброєння, яке зберігав чоловік:

близько 300 набоїв калібру 5,45 мм;

магазин до автомата, споряджений 30 набоями;

три 40-мм постріли до підствольного гранатомета;

корпуси гранат РГО та РГН;

5 саморобних вибухових пристроїв;

ручну димову гранату;

глушник до автомата.

Встановлено, що на момент вчинення злочину нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Раніше він притягувався до адміністративної відповідальності.

Наразі відомо, що буковинцю повідомили про підозру посяганні на життя працівників правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що один із постраждалих – 23-річний правоохоронець – перебуває у тяжкому стані. Інший 31-річний поліцейський теж травмований. На щастя, його життю нічого не загрожує.